Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi: Hastaneye kaldırılan Erbil'e stent takıldı

69 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün evinde fenalaşması üzerine yakınları tarafından acilen hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erbil, vakit kaybetmeksizin operasyona alındı.



Sabah'ın haberine göre, tıkalı kalp damarına stent takılan ünlü sanatçı, hastanedeki gerekli tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Erbil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde istirahat edeceği bildirildi.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Daha önce 2018 yılında da kalp krizi geçiren Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu sevenlerini korkuttu. Yıllar sonra "Hayatım Yalan" adlı tiyatro oyunuyla yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan ünlü şovmenin, evindeki istirahat sürecinin ardından çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.