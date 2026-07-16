Ünlü YouTuber Başak Karahan acil ameliyata alındı: Doğum sonrası enfeksiyon riski

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden YouTuber Başak Karahan, doğum sonrası yaşadığı beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat masasına yattı. Haziran ayında bebeğini kucağına alarak anne olma sevinci yaşayan Karahan, dün akşam saatlerinde rutin doktor kontrolü için gittiği hastanede acil operasyona alındı.

"BEKLENMEDİK BİR ŞEY YAŞANDI"

Hastaneden fotoğraf paylaşarak takipçilerini bilgilendiren ünlü YouTuber, kontrol sonrasında yaşamayı planladığı günün ani bir gelişmeyle değiştiğini aktardı. Karahan, operasyon öncesinde yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak."

"1 SAATE GÖRÜŞÜRÜZ" PAYLAŞIMININ ARDINDAN SESSİZLİK

Doktorların rahminde plasenta parçası kaldığını ve bu parçanın miyoma yapıştığını tespit etmesi üzerine acil müdahale kararı alınan ünlü isim, paylaşımının sonuna "1 saate görüşürüz" notunu ekledi.

Ancak Karahan'ın bu açıklamasının üzerinden yaklaşık 19 saat geçmesine rağmen henüz sosyal medya hesaplarından ya da yakın çevresinden yeni bir bilgilendirme yapılmadı. Takipçilerini endişelendiren sürecin ardından, ünlü fenomenin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.