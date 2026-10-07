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Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile yaşadığı büyük aşkı anlattı

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile yaşadığı büyük aşkı anlattı

7.10.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, Cüneyt Türel ile yaşadığı büyük aşkı anlattı

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Merhum meslektaşı Cüneyt Türel ile yaşadığı 10 yıllık büyük aşkı anlatan Uzunatağan, "Asıl evlilik oydu bence" dedi.
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Oyuncu Aliye Uzunatağan, konuk olduğu televizyon programında geçmiş evliliklerine ve özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Hayatı boyunca üç kez evlendiğini ancak bu evliliklerin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini vurgulayan 74 yaşındaki oyuncu, "Ablamlar evlendiği için heves ettim ama mesleğimle yürümeyeceğini anladım. Hep karşı tarafın baskısıyla evlendim; ne gelinlik ne de düğün sevdim" ifadelerini kullandı. İlk evliliklerinin kısa sürdüğünü belirten Uzunatağan, son evliliğinin ise 10 yıl sürdüğünü kaydetti.

Programda yöneltilen "En son ne zaman aşık oldunuz?" sorusunu yanıtlayan usta oyuncu, 2012 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Cüneyt Türel ile yaşadığı ilişkiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Kaybettim o aşkı ama çok mutluydum onunla. Çok büyük bir aşktı. Aynı meslekteydik, 10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence. Çok mutluyduk. Unutulmaz bir şey o."

'Yasemin'in Penceresi' programında Cüneyt Türel'in vefat anını da paylaşan Aliye Uzunatağan, o anları şu sözlerle aktardı:

"Odaya girdiğimde doktor, 'Uyuttuk Aliye Hanım, kusura bakmayın' dedi. Yatağın kenarına oturdum, böyle sevdim onu. 'Sen benim canımdın, hep de öyle kalacaksın' dedim. Çat dedi, gözünü açtı. Doktorlar şaşırdı; öyle baktı baktı ve tekrar uyudu."

Öte yandan Aliye Uzunatağan'ın son evliliğinden, bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakteriyle tanınan oyuncu Ayşecan Tatari adında bir kızı bulunuyor.

İlgili Konular: #Aliye Uzunatağan #Cüneyt Türel

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