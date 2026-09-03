Usta oyuncu Gül Onat’tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bir ameliyat daha geçirdi

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden tiyatro ve sinemanın usta ismi Gül Onat, sağlık durumundaki son gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Daha önce kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirdiğini duyuran 72 yaşındaki sanatçı, böbrek yollarındaki rahatsızlığı sebebiyle yeniden ameliyat masasına yattığını açıkladı.

"BÖBREK YOLLARIMA STENT TAKILDI"

Geçirdiği operasyonun detaylarını aktaran Onat, tedavi sürecindeki yoğunluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız, bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm."

"HAYAT BÖYLE BİR ŞEY, SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN"

Yaşadığı zorlu sürece rağmen neşesini ve yüksek moralini korumaya gayret ettiğini vurgulayan usta oyuncu, sevenlerine de önemli bir sağlık uyarısında bulundu:

"Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin."

Süreç boyunca hayranlarından yoğun destek mesajları alan Onat'ın tedavisi ve kontrolleri devam ediyor.