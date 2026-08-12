Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

Türk tiyatrosu ve televizyon dizilerinin usta oyuncusu Tarık Papuççuoğlu, bir süredir mücadele ettiği kalp ve damar rahatsızlıklarının ardından yeniden ameliyat masasına yattı. Geçtiğimiz nisan ayında yapılan rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen 77 yaşındaki sanatçı, Bodrum'da dört damarını kapsayan başarılı bir bypass operasyonu geçirmiş ve haziran ayında taburcu edilmişti.

Usta oyuncu, son olarak aort damarındaki genişleme nedeniyle İstanbul'da yeni bir cerrahi operasyon geçirdi. Ameliyatın başarıyla tamamlandığı ve Papuççuoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olması üzerine taburcu edildiği öğrenildi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA: "AORT CERRAHİSİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tarık Papuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Tunçer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

Öte yandan, temmuz ayında Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini duyuran usta sanatçı, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" şeklindeki sözleriyle dikkat çekmişti.