Uzak Şehir dizisinde yeni sezon heyecanı: Çekim tarihi ve detaylar belli oldu

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı, yayınlandığı dönemde reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden "Uzak Şehir" dizisi ikinci sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan AyNa Yapım imzalı dizinin ekibi bugün yeni bölümler için motor diyecek.
ÇEKİM ADRESİ İSTANBUL VE BUDAPEŞTE
Yeni afiş çalışmaları tamamlanan "Uzak Şehir" dizisinin 3. sezon 64. bölüm çekimleri ilk olarak İstanbul'da başlayacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek 2 günlük çekim maratonunun ardından dizi ekibi, yeni sezon sahneleri için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uçacak.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İzleyicilerin merakla beklediği "Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümlerinin Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında izleyici karşısına çıkması planlanıyor.
KADRADA ÖNEMLİ AYRILIKLAR YAŞANDI
Dizinin ikinci sezon finaliyle birlikte hikayede kritik kırılmalar yaşanmış ve kadrodan önemli isimler ayrılmıştı. Sezon finali itibarıyla Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya ve Demir rolüyle öne çıkan Ferit Kaya projeye veda etmişti