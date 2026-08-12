'Uzak Şehir' hayranlarına müjde: Yeni sezon çekim tarihi belli oldu

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen "Uzak Şehir" dizisinde yeni sezon heyecanı başladı. Çekimlerine kısa bir ara verilen sevilen yapımın yeni sezon öncesi hazırlıkları tamamlanmak üzere.

Ağustos ayının üçüncü haftasında sete çıkması planlanan dizinin, 20 Ağustos Salı günü itibarıyla çekimlere başlayacağı öğrenildi. Çekimlerin başlamasıyla birlikte yeni sezonda yaşanacak hikaye akışının da netleşmesi bekleniyor.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN VEDALAR

Yeni sezon öncesinde "Uzak Şehir" kadrosunda önemli ayrılıklar da yaşandı. Diziden Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Ahmet Varlı'nın ayrıldığı bildirildi. Hikaye gereği Şahin Albora ve Boran Albora karakterlerinin yaşamını yitirerek projeye veda ettiği belirtilirken, diğer oyuncuların ayrılıklarının ise sezon finaliyle birlikte gerçekleştiği aktarıldı.

20 Ağustos'ta yeniden sete çıkacak olan yapımın, kadroya katılacak yeni isimler ve yenilenen hikayesiyle yeni sezonda da izleyicisiyle buluşması hedefleniyor.