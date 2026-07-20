Uzak Şehir oyuncularının Alaçatı gecesi gergin bitti: Taksi tartışması kameraya yansıdı

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen projelerinden biri olan "Uzak Şehir" dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirdikleri tatil sırasında yaşanan bir iddiayla gündeme geldi. Dizinin oyuncuları Nihat Altınkaya, Atakan Özkaya ve Alper Çankaya, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da bir eğlence mekanından çıktıktan sonra sokakta kısa süreli bir anlaşmazlık yaşadı.

Edinilen bilgilere göre gerginliğin temeli, mekan çıkışında yaşanan taksi bulma sürecine dayanıyor.

TAKSİ ANLAŞMAZLIĞI GERGİNLİĞE YOL AÇTI

İddiaya göre ünlü oyuncu grubu, kendi araçlarının dışında kalan arkadaşlarını adresten taksiyle göndermek istedi. Bu esnada çevredeki başka kişiler tarafından çağrılan bir taksiye binilmek istenmesi üzerine, taraflar arasında taksi kullanımı konusunda bir anlaşmazlık ve ardından sözlü tartışma meydana geldi.

Yaşanan bu süreçte oyuncu Nihat Altınkaya’nın duruma tepki gösterdiği ve seslerin yükseldiği öne sürüldü. Çevrede bulunan tatilcilerin ve vatandaşların da dikkatini çeken bu kısa süreli gerginlik, tarafların sağduyulu davranarak sakinleşmesi üzerine büyümeden son buldu.

BİRLİKTE TATİL YAPIYORLAR

Yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanmasının ardından oyuncu grubu, kendi araçlarına binerek sessizce bölgeden ayrıldı.

Ekranların sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’in oyuncuları Nihat Altınkaya, Atakan Özkaya ve Alper Çankaya, bu olaydan önceki gün de Çeşme'de birlikte tatil yaparken objektiflere yansımıştı. Oyuncuların tatil süreçlerine Çeşme'de devam ettikleri öğrenildi.