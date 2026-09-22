Uzak Şehir Total'de zirveyi kaptırdı: Altı Üstü İstanbul ile reyting yarışında sürpriz sonuç

21 Eylül 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan diziler ve programlar arasındaki reyting yarışı sonuçlandı. Geçtiğimiz sezonu yüksek izlenme oranlarıyla tamamlayan "Uzak Şehir" ve yeni sezonun dikkat çeken yapımı "Altı Üstü İstanbul" arasındaki rekabet, izleyici gruplarına göre farklı sonuçlar ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta sezon açılışını yapan yapımların ikinci haftadaki performansları ve sosyal medyadaki izleyici yansımaları ekran yarışına yön verdi.

TOTAL KATEGORİSİNDE ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Pazartesi gecesinin en dikkat çeken gelişmesi Total kategorisinde yaşandı. Altı Üstü İstanbul, 7,10 reyting alarak Total grubunda gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir ise 6,97 reyting ve yüzde 22,77 izlenme payıyla Total kategorisinde ikinci sıraya geriledi.

AB VE ABC1 GRUPLARINDA "UZAK ŞEHİR" LİDER

Total grubundaki gerilemeye karşın Uzak Şehir; AB ve ABC1 kategorilerindeki liderliğini sürdürdü. Dizi, AB grubunda 5,69 reyting, ABC1 grubunda ise 6,47 reyting alarak her iki kategoride de birinci sıradaki yerini korudu. Böylece iki iddialı yapım arasındaki rekabet, izleyici kitlesinin kategorilerine göre bölündü.

21 EYLÜL 2026 REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

Altı Üstü İstanbul - 7.10

Uzak Şehir - 6.97

Evlilik Güzeldir - 2.73

AB

Uzak Şehir - 5.69

Altı Üstü İstanbul - 4.39

Evlilik Güzeldir - 3.11

ABC1

Uzak Şehir - 6.47

Altı Üstü İstanbul - 5.90

Evlilik Güzeldir - 3.36