'Vampire Diaries' yıldızı Nina Dobrev Venedik Film Festivali kırmızı halısından kovuldu

Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 83. Venedik Film Festivali'nde, 'Vampire Diaries' (Vampir Günlükleri) dizisiyle ünlenen 37 yaşındaki oyuncu Nina Dobrev'in yaşadığı anlar damga vurdu. 'Ink' filminin festival gösterimi öncesinde kırmızı halıya çıkan ünlü oyuncu, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı

FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Kırmızı halıda kendisini bekleyen basın mensuplarına poz vermeye hazırlanan Dobrev, koyu renk takım elbiseli bir erkek görevli tarafından durduruldu. Görevlinin alandan ayrılması gerektiği yönündeki işaretleri karşısında şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncuya, araya giren bir kadın görevli kısa süreliğine poz verme imkanı tanıdı. Ancak hemen ardından bir diğer güvenlik görevlisi oyuncuyu kırmızı halının dışına doğru yönlendirdi.

Yaşadığı duruma anlam vermekte güçlük çektiği gözlenen Dobrev, gülümseyerek etraftaki kalabalığa el sallayıp alandan ayrılmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin kısa sürede dijital platformlarda yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları festival organizasyonuna ve güvenlik personeline tepki gösterdi. Birçok kullanıcı yaşananları organizasyon zafiyeti ve saygısızlık olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar ise yoğun program akışı sebebiyle sürenin kısıtlı tutulmuş olabileceğini savundu.

Benzer bir durum 2024 Cannes Film Festivali'nde de yaşanmış; dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Kelly Rowland, kırmızı halıda kendisini yönlendirmeye çalışan kadın güvenlik görevlisiyle sert bir tartışma yaşamıştı.





