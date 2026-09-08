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Veda Yurtsever'den arkadaşı Serhat Kılıç'a duygusal veda: 'Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor'

Veda Yurtsever'den arkadaşı Serhat Kılıç'a duygusal veda: 'Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor'

8.09.2026 14:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Veda Yurtsever'den arkadaşı Serhat Kılıç'a duygusal veda: 'Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor'

İstanbul'daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Rol arkadaşı ve yakın dostu Veda Yurtsever, set yoğunluğu nedeniyle cenazeye katılamadığını belirterek sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.
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51 yaşında hayatını kaybeden Serhat Kılıç için dün İstanbul'da düzenlenen anma töreninin ardından bugün memleketi Ankara'da cenaze töreni gerçekleştirildi. Dizi çekimleri nedeniyle Ankara'daki törende yer alamayan oyuncu Veda Yurtsever, sosyal medya hesabından Emre Karayel, Mahir İpek ve Serhat Kılıç ile birlikte yer aldıkları eski bir fotoğrafı paylaştı.

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Cenazeye katılamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren Yurtsever, paylaşımında "Bugün Ankara'da seni toprağa veriyorlar; ben setteyim... Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor bugün sonsuzluğa; eşi benzeri olmayan enerjisi, yeteneği ve neşesiyle... Güle güle, kendisine daha geniş bir oyun alanı verilseydi dünyanın her tarafında alkışlanacağına inandığım Serhat Mustafa Kılıç; güle güle Serji... Bugün seni sadece uğurlamak istiyorum, yoksa yazacaklarım bitmedi" ifadelerine yer verdi.

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