Venedik’te Türk oyuncu gururu: Alp Navruz “En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu” seçildi

Kineo Kültür Derneği tarafından İtalyan sinemasını ve uluslararası başarıları desteklemek amacıyla 2002’de hayata geçirilen Kineo Ödülleri (Premio Kinéo), İtalya’nın Venedik kentinde sahiplerini buldu.

36 yaşındaki Alp Navruz, Casa Cinema Giovani’de düzenlenen törende 'Ada Masalı' dizisindeki rolüyle En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Navruz, ödül töreninde Hollywood oyuncusu Faye Dunaway ile de bir araya geldi.

FAYE DUNAWAY’E YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Bonnie and Clyde, Network ve Chinatown gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü Faye Dunaway, törende Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Oyuncu ve yapımcı Nicola Peltz ise oyunculuk, yapımcılık ve yönetmenlik alanındaki çalışmaları dolayısıyla Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görüldü. Dunaway ve Peltz'in Alessandro ve Luca Morelli’nin yöneteceği Prima filminde birlikte rol alacağı belirtildi.

“ONE BATTLE AFTER ANOTHER”A EN İYİ ULUSLARARASI FİLM ÖDÜLÜ

Kineo Ödülleri’nde Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another, En İyi Uluslararası Film seçildi.

Chiara Francini En İyi Kadın Oyuncu, Maria Gifuni En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Raniero Monaco di Lapio En İyi Erkek Oyuncu-Dizi, Sara Lazzaro En İyi Kadın Oyuncu-Dizi, Paolo Calvano ise En İyi Çocuk Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Uluslararası sinema kategorisinde Alp Navruz’un yanı sıra Meksikalı oyuncu Oka Giner de ödüllendirildi.