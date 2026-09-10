Yahşi Cazibe’nin 'Simge'si Hande Katipoğlu ekranlara döndü: Yeni imajını görenler tanıyamadı

2010-2012 yılları arasında yayımlanan Yahşi Cazibe dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Katipoğlu, dizinin ardından Pis Yedili, Kalbim Ege’de Kaldı, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi projelerde yer almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, TRT 1’de yayımlanan ve kadrosunda Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan ile Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı "Evlilik Güzeldir" dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ

Yahşi Cazibe dönemindeki açık renk ve iddialı saç tarzıyla hafızalarda yer edinen Katipoğlu, yeni projesi için radikal bir imaj değişikliğine gitti. Kısa kahverengi saçları ve sade görünümüyle kamera karşısına geçen oyuncunun yeni tarzı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun değişimine ilişkin "Resmen başkası olmuş" ve "Asla tanıyamadım" yorumları yapıldı.