Yahudi karşıtlığıyla suçlandı: Mark Ruffalo'ya Hollywood'dan dev destek

Filistin yanlısı tutumuyla bilinen dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo, Paramount'un Warner Bros.'u satın alma teklifine karşı çıkarken şirketin yönetim kurulunu ve finansörlerini İsrail ordusuna teknoloji sağlamakla suçlamıştı. Paramount stüdyolarının "antisemitik söylemler kullanmakla" itham ettiği Marvel yıldızına, eğlence sektöründe çalışan 170'ten fazla Yahudi sinemacı ve oyuncudan destek geldi.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

58 yaşındaki Avengers oyuncusu Mark Ruffalo, Paramount yönetim kurulu üyesi ve Oracle başkan yardımcısı Safra Catz'ın İsrail ordusuna sağlanan teknoloji hakkındaki konuşmasını paylaşarak eleştirilerde bulunmuştu. Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'ı "klasik bir oligark" olarak niteleyen Ruffalo, Ellison ailesini Filistin halkına yönelik eylemlere ortak olmakla suçlamıştı.

Bu paylaşımların ardından Paramount yazılı bir açıklama yaparak ticari bir anlaşmazlık bahanesiyle Yahudi karşıtı söylemler kullanıldığını iddia etmiş ve ünlü oyuncuyu antisemitizm ile suçlamıştı.

"İSRAİL HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRMEK YAHUDİ DÜŞMANLIĞI DEĞİLDİR"

Hakkındaki iddialara sert yanıt veren Mark Ruffalo, suçlamaları dürüstlükten uzak ve dehşet verici olarak niteledi. Ruffalo, İsrail hükümetini, askeri sözleşmeleri ve bu teknolojiyi sağlayan yöneticileri eleştirmenin Yahudi halkını eleştirmekle eşdeğer tutulamayacağını vurguladı.

Ruffalo'nun bu çıkışının ardından Hollywood'da dikkat çeken bir dayanışma hamlesi geldi:

170'ten Fazla İsimden Açık Mektup: Aralarında Joel Coen, Todd Haynes, Hannah Einbinder, Ilana Glazer, Tony Kushner, Jane Schoenbrun ve Wallace Shawn gibi isimlerin bulunduğu 170'ten fazla Yahudi sinemacı, Ruffalo'yu savunan bildiriye imza attı.

"Suçlamalar Saçma": Oyuncu Hannah Einbinder, Ruffalo'nun eleştirilerinin Ellison ailesinin etnik veya dini kimliğinden kaynaklandığı yönündeki iddiaları "saçma" diyerek reddetti.

HOLLYWOOD İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan sektördeki bazı isimler Ruffalo'ya tepki göstermeye devam ediyor. Yaklaşık 1000 üyeyi temsil eden 'The Brigade' adlı Hollywood grubu, Ruffalo'nun söylemlerinin tarihsel olarak Yahudilere karşı kullanılan nefret diline benzediğini savunarak ünlü oyuncuyu kınayan bir bildiri yayımladı.