Yalı Çapkını setinde başlayan aşkta bebek müjdesi: Beril Pozam ve Ersin Arıcı anne-baba oluyor

Rol aldıkları 'Yalı Çapkını' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ve nikah masasına oturan Beril Pozam ile Ersin Arıcı çiftinden sevindiren haber geldi. Birlikteliklerini gözlerden uzak ve sade bir şekilde sürdüren ünlü oyuncu çift, anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurdu.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan ikili, yıl dönümlerini kutladıkları gün bebek beklediklerini sosyal medya hesapları üzerinden ilan etti. Birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşan çift, "Ailemiz büyüyor" notunu düşerken, paylaşımdaki ultrason görüntüsü de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"YILDIZLARIN ALTINDA ROMANTİK TEKLİF"

Daha önce evlilik teklifi alma sürecini anlatan Beril Pozam, yaşadığı duygusal anları şu sözlerle dile getirmişti:

"Evlilik teklifi harika bir ortamda, baş başayken yıldızların altında bizim sevdiğim sadelikte ve hoşlukta geldi. Çok güzel bir anda bir yıldız kaydı ve harika bir teklif aldım. Bizim şansımız ve kısmetimiz birbirimizi bulmamız oldu. Çok büyütmek istemedik. Sessiz ve güzel bir şekilde yapmak istedik."