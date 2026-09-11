Yangında villaları kül olmuştu: Kenan Doğulu ve Beren Saat Hollywood'da ev arıyor

Geçtiğimiz yılın başında ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen büyük yangın felaketinde Malibu sahilinde yer alan 2,5 milyon dolar değerindeki evlerini kaybeden müzisyen Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, gayrimenkul yatırımları için yeni bir karar aldı. Sigorta şirketinden tazminat ödemelerini alan ünlü çift, küle dönen arsaları üzerine yeniden inşa yapma planını rafa kaldırdı.

KÜL OLAN EVİN YERİNE YENİSİ YAPILMAYACAK

Edinilen bilgilere göre çift, tamamen kullanılamaz hale gelen Malibu'daki villanın yerine yeni bir yapı inşa ettirmek yerine bölge değiştirmeyi tercih etti. Doğulu ve Saat çiftinin, dünyaca ünlü isimlerin ikamet ettiği Hollywood bölgesindeki konut seçeneklerini değerlendirmeye aldığı bildirildi. Çiftin incelediği gayrimenkullerin başlangıç fiyatlarının 3 milyon dolar seviyesinde olduğu öğrenildi.

Beğendikleri bir konut üzerinde uzlaşmaları halinde satın alma süreçlerini başlatacak olan çiftin eski komşuları arasında Mel Gibson, Adam Brody ve Tom Hanks gibi dünya yıldızları yer alıyordu.

YANGINDA MÜZİK KOLEKSİYONU VE SANAT ESERLERİ YOK OLMUŞTU

Ocak 2025'te yaşanan felakette 2,5 milyon dolarlık villa ile birlikte Kenan Doğulu'nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki müzik stüdyosu, özel ses kayıtları ve açık artırmalardan topladığı 15 adet nadide gitarı yanarak kül olmuştu.

Ayrıca Beren Saat'in gelinliği ile çiftin koleksiyonunda bulunan yaklaşık 50 adet tablo ve heykel de yangında tamamen tahrip olmuştu. Maddi kayıplarının ardından sigorta ödemesini tamamlayan ikilinin, yeni ev arayışlarını Hollywood merkezli sürdürdüğü kaydedildi.