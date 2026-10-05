Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna son haliyle şaşırttı: Verdiği kilolar sonrası tanınmaz halde!

Türk televizyon ekranlarının klasikleri arasında yer alan 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Hayriye' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Güven Hokna, uzun süren sessizliğini bozdu. 80 yaşındaki tecrübeli sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla geçirdiği fiziksel değişimi gözler önüne serdi.
KİLOLARINA VEDA ETTİ, YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren usta oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Zayıflamış hali ve yüzündeki belirgin değişimle dikkatleri üzerine çeken Hokna'nın son görüntüsü takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
Sosyal medya kullanıcıları, usta sanatçının karelerinin altına kısa sürede yüzlerce yorum yaptı. Hokna'nın değişimine kayıtsız kalamayan sevenleri, "Bir an tanıyamadım" ve "Resmen gençleşmiş" ifadeleriyle beğenilerini dile getirdi.