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Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna son haliyle şaşırttı: Verdiği kilolar sonrası tanınmaz halde!

Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna son haliyle şaşırttı: Verdiği kilolar sonrası tanınmaz halde!

5.10.2026 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna son haliyle şaşırttı: Verdiği kilolar sonrası tanınmaz halde!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Hayriye' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna son haliyle dikkat çekti. Verdiği kilolar ve yüzündeki belirgin değişimle adından söz ettiren 80 yaşındaki usta sanatçının son paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Türk televizyon ekranlarının klasikleri arasında yer alan 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Hayriye' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Güven Hokna, uzun süren sessizliğini bozdu. 80 yaşındaki tecrübeli sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla geçirdiği fiziksel değişimi gözler önüne serdi.

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KİLOLARINA VEDA ETTİ, YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren usta oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Zayıflamış hali ve yüzündeki belirgin değişimle dikkatleri üzerine çeken Hokna'nın son görüntüsü takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.


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Sosyal medya kullanıcıları, usta sanatçının karelerinin altına kısa sürede yüzlerce yorum yaptı. Hokna'nın değişimine kayıtsız kalamayan sevenleri, "Bir an tanıyamadım" ve "Resmen gençleşmiş" ifadeleriyle beğenilerini dile getirdi.

İlgili Konular: #Yaprak Dökümü #Güven Hokna

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