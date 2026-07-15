Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Caner Kurtaran'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

Bir döneme damgasını vuran ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan "Yaprak Dökümü"nde canlandırdığı "Şevket Tekin" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Caner Kurtaran, uzun süren sessizliğini bozdu.









Son yıllarda ekran projelerinde daha seyrek yer alan ve medyanın odağından uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu, güncel bir fotoğrafının paylaşılmasıyla yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

"ŞEVKET'İ TANIMAKTA ZORLANDIK"

Özel hayatını göz önünde yaşamayan ve kameralardan uzak duran 50'li yaşlarındaki başarılı oyuncunun son halini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan fotoğrafa kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.





Kurtaran'ın yıllar içindeki fiziksel değişimiyle ilgili öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

"Yıllar çok değiştirmiş." "Şevket'i tanımakta gerçekten zorlandık."

SON OLARAK 'HUDUTSUZ SEVDA' KADROSUNDAYDI

Yaprak Dökümü'ndeki oyunculuk performansıyla o dönem büyük bir hayran kitlesi edinen Caner Kurtaran, ekranlardan tamamen kopmuş değil. Başarılı aktör, televizyon izleyicilerinin karşısına son olarak dram ve aksiyon türündeki "Hudutsuz Sevda" dizisiyle çıkmış ve bu yapımda "Mecnun Binbaşı" karakterine hayat vermişti.