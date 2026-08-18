Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor: Rekor ücretle 'Tuzlu Kahve' dizisinde

2009 yılında İzzet Özilhan ile tanıştıktan sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve 2011'deki evliliğinin ardından "Bir daha dönmeyi düşünmüyorum" diyen Yasemin Ergene, ekranlara iddialı bir dönüş yapıyor. Eylül 2025'te 14 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncunun, gelen teklifler arasından hangisini seçeceği merak konusuydu.

17 YIL SONRA 'TUZLU KAHVE' İLE EKRANLARDA

Elele Dergisi'nden Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre Yasemin Ergene, 'Tuzlu Kahve' dizisindeki 'Elit' karakterini kabul ederek setlere geri dönme kararı aldı. 17 yıllık aranın ardından ekranlara dönen Ergene, bu kararıyla birlikte rekor bir anlaşmaya da imza attı.

AYLIK KAZANCI 8 MİLYON TL OLACAK

Yasemin Ergene'nin yeni projesinden bölüm başı 2 milyon TL alacağı ortaya çıktı. Aylık kazancı 8 milyon TL'yi bulacak olan ünlü oyuncu, yeni sezondaki yüksek ücretiyle dikkat çekti. Yapımcı Polat Yağcı'nın imzasını taşıyan ve 2026-2027 sezonunun en yüksek bütçeli yapımı olarak öne çıkan 'Tuzlu Kahve' dizisinde oyuncularla yapılan uzun görüşmeler sonucunda anlaşmaların sağlandığı öğrenildi.