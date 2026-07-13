Yasemin Kay Allen'dan sosyal medyadaki o videoya yalanlama: 'O kişi ben değilim, hukuki süreç başlatıyorum'

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve gündem olan bir video, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'ı harekete geçirdi. Siyah mayosuyla Maldivler'de dalış yaptığı öne sürülen bir kadının yer aldığı görüntülerin kısa sürede popülerleşmesinin ardından, videodaki kişinin Yasemin Kay Allen olduğu ileri sürüldü. Asılsız iddiaların odağı haline gelen ünlü oyuncu, konuya ilişkin sessizliğini bozarak sert bir açıklama yaptı.





"O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Kendisine ait olduğu iddia edilen video hakkında ilk açıklamayı yapan Allen, görüntülerin asılsız bir şekilde kendisiyle bağdaştırıldığını vurguladı. Ünlü oyuncu, "Maldivler'de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim" diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.





"KONU YARGIYA TAŞINIYOR"

Adının bu görüntülerle birlikte anılmasından ve manipülatif iddiaların yayılmasından büyük rahatsızlık duyan Yasemin Kay Allen, asılsız paylaşımların devam etmesi üzerine yeni bir açıklama daha yaparak konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Hukuki sürecin detaylarına ilişkin bilgi veren Allen, hem görüntüleri yayan mecraları hem de sosyal medyada sınırları aşan yorumlar yapan kullanıcıları uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Benim adımla birlikte başkasının görüntüsünü servis etmeye devam eden mecralarla avukatım iletişime geçecektir, bilgilerinize duyurulur. Yorumlarda da şahsıma rahatsız edici ve asılsız atıflarda bulunan kullanıcılar için de aynı şey geçerli."





Dijital dünyada kişisel hakların ve itibarın korunması adına geri adım atmayacağını gösteren ünlü oyuncunun, avukatı aracılığıyla önümüzdeki günlerde resmi suç duyurusunda bulunması bekleniyor.