Yasemin Yalçın’ın eşi İlyas İlbey’den üzen haber: Sağlık durumunu kızı açıkladı

Türkiye'de mizahın ve tiyatronun ikonik isimlerinden Yasemin Yalçın'ın kendisi gibi oyuncu olan usta eşi İlyas İlbey'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Uzun yıllar boyunca ekranlarda ve tiyatro sahnelerinde canlandırdığı karakterlerle milyonların sevgisini kazanan usta sanatçının rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan bu gelişmenin ardından gözler aileye çevrilirken, İlyas İlbey’in sağlık durumuna ilişkin ilk resmi ve detaylı açıklama kızı Eylül İlbey tarafından yapıldı.

"TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden babasının sağlık süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren Eylül İlbey, usta oyuncunun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve şu an doktor gözetiminde olduğunu belirtti. Sevenlerinden dua isteyen İlbey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Babam İlyas İlbey’in rahatsızlığı nedeniyle şu anda hastanede tedavisi devam etmektedir. Süreci yakından takip eden doktorlarımıza güvenimiz tam. Bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan ve soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."

SANAT DÜNYASINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

"İnce İnce Yasemince" başta olmak üzere onlarca başarılı projede eşi Yasemin Yalçın ile birlikte sergilediği performanslarla Türk halkının kalbinde taht kuran 74 yaşındaki usta tiyatrocu İlyas İlbey'in hastaneye kaldırılması, sanat camiasını da harekete geçirdi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda sanatçı dostu ve binlerce hayranı, sosyal medya üzerinden usta oyuncu için geçmiş olsun ve şifa mesajları paylaştı.