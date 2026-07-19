Yavuz Bingöl'den ameliyat açıklaması: Doktoru uçağa binmesini yasakladı

Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı "acil ameliyat" paylaşımının ardından hayranlarından gelen yoğun mesajlar üzerine sağlık durumuna dair detayları paylaştı. Geçireceği operasyonun hayati bir tehlike taşımadığını belirten ünlü sanatçı, Malatya konserini neden iptal etmek zorunda kaldığına da açıklık getirdi.

"SAFRA KESEMDE BİR PROBLEM VAR"

Ameliyat haberi nedeniyle endişelenen sevenlerine seslenen 61 yaşındaki usta sanatçı, rahatsızlığının safra kesesinden kaynaklandığını dile getirdi. Sağlık durumunun genel olarak iyi ve huzurlu olduğunu vurgulayan Bingöl, operasyon sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var. İnşallah ay sonu ya da ağustos başında ameliyatla aldıracağım. Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum."

"DOKTORUM UÇAĞA BİNMEME İZİN VERMEDİ"

Malatya'da sahne almayı planladığı konsere gidememe gerekçesini uçuş yasağına bağlayan Yavuz Bingöl, yeni çıkan albümünün heyecanını yaşadığını da sözlerine ekledi. Hayranlarının yüreğine su serpen sanatçı, konuşmasını şöyle sürdürdü: