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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevtap Parman bakımevinde yaşıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevtap Parman bakımevinde yaşıyor

28.09.2026 12:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevtap Parman bakımevinde yaşıyor

Yeşilçam'ın 1980'li yıllara damga vuran isimlerinden Sevtap Parman'ın bir süredir Alzheimer hastalığı ile mücadele ettiği ve bakımevinde yaşadığı ortaya çıktı. 2011 yılında oyunculuğu bırakan usta ismin, annesinin vefatının ardından başlayan sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Türk sinemasının unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer alan Sevtap Parman'ın bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 80'li yılların ünlü ismi, annesinin vefatının ardından zorlu bir süreç yaşadı. Bu süreçte Alzheimer teşhisi konulan Parman, kız kardeşi tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

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22 FİLMDE ROL ALDI

Kariyerine 1981 yılında modellik yaparak başlayan Sevtap Parman, 1985 yapımı "Hükmedenler Paramparça" filmiyle sinema dünyasına adım attı. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır ve Gülşen Bubikoğlu gibi Türk sinemasının usta isimleriyle aynı projelerde yer alan oyuncu, 1985-1989 yılları arasında 22 filmde rol alarak dönemin en üretken isimlerinden biri oldu.

Tedavisine bakımevinde devam edilen usta oyuncunun yaşamını, daha önce açtığı bir işletmeden elde ettiği gelirle sürdürdüğü bildirildi. Oyuncunun son durumuna ilişkin görsellerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı destek mesajları paylaştı.

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