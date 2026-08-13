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Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine sert tepki: 'Sana bir çakarım, gidersin'

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine sert tepki: 'Sana bir çakarım, gidersin'

13.08.2026 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine sert tepki: 'Sana bir çakarım, gidersin'

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Çeşme’deki konserinin ardından bir güvenlik görevlisiyle yaşadığı sert tartışmayla gündeme geldi. Kendisine yakın mesafeden bağırılmasına tepki gösteren Tilbe’nin sarf ettiği sözler sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Çeşme'de sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, konserinin hemen ardından bir güvenlik görevlisiyle yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Etkinlik bitiminde yaşanan olayda, bir güvenlik görevlisinin kendisine çok yakın mesafeden bağırması üzerine rahatsızlığını dile getiren sanatçı sert ifadeler kullandı.

"SANA BİR ÇAKARIM GİDERSİN"

Güvenlik görevlisinin tutumuna tepki gösteren Yıldız Tilbe, "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor" diyerek görevliye çıkıştı. Rahatsızlığının devam etmesi üzerine görevlinin uzaklaşmasını isteyen ünlü sanatçı, "Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!" ifadelerini kullandı.

Konser alanından ayrıldığı sırada kaydedilen o anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş kitlelerin dikkatini çekti.

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