Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine sert tepki: 'Sana bir çakarım, gidersin'

Çeşme'de sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, konserinin hemen ardından bir güvenlik görevlisiyle yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Etkinlik bitiminde yaşanan olayda, bir güvenlik görevlisinin kendisine çok yakın mesafeden bağırması üzerine rahatsızlığını dile getiren sanatçı sert ifadeler kullandı.

"SANA BİR ÇAKARIM GİDERSİN"

Güvenlik görevlisinin tutumuna tepki gösteren Yıldız Tilbe, "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor" diyerek görevliye çıkıştı. Rahatsızlığının devam etmesi üzerine görevlinin uzaklaşmasını isteyen ünlü sanatçı, "Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!" ifadelerini kullandı.

Konser alanından ayrıldığı sırada kaydedilen o anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş kitlelerin dikkatini çekti.