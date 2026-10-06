'Yıldızlar bir bir kayıyor': Göksel Arsoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Geçtiğimiz mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlayan usta oyuncunun vefat haberi, tüm sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Usta sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları açıklandı. Arsoy'un naaşı, yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





Yeşilçam'ın usta isminin vefatının ardından sanat dünyasının önde gelen isimleri taziye mesajları yayımladı:

Türkan Şoray: "Sevgili Göksel Arsoy’un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. 'Aşk Rüzgârları' filminde seyirci ismimi bilmediği için 'kara kız' demeye başlamıştı. Tanınmamda bu filmlerin etkisi büyüktür. Benim sinema kariyerimde yeri ayrıdır. Türk Sineması tarihinde her zaman yaşayacak."

Ediz Hun: "Değerli sanatçı kardeşim Göksel Arsoy'un vefatından büyük üzüntü duyuyorum. 60'lı yılların başında Belgin Doruk ve Filiz Akın'la çevirdiği filmlerle Türk sinemasının altın çağını başlatmış, gelişip kalkınmasına çok büyük katkıları olmuş bir sanatçıdır. Nurlar içinde olsun."

Hülya Koçyiğit: "Sinemamızın 'Altın Çocuğu', zarafeti, beyefendiliği ve unutulmaz filmleriyle Yeşilçam'ın en kıymetli isimlerindendi. Yıllar boyunca nice güzel anıyı ve dostluğu paylaştık. Seni hep o güzel gülüşünle hatırlayacağım."

Ajda Pekkan: "Türk sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi. Ardında unutulmayacak bir sanat mirası bıraktı."

Ayşegül Aldinç: "Yeşilçam'ın ilk yıllarından başlayarak perdeyi ışığıyla aydınlatan 'Altın Çocuk' yok artık... Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ne yazık ki yıldızlar bir bir kayıyor."

Kerem Alışık: "Ah Göksel ağabey ah... Nezaketin, sanatın ve insanlığın gönlümüzde her zaman derin bir yer kapladı. Gönlümüze öyle ağır bir yük düştü ki anlatamam... Nur içinde yat."

Lale Belkıs: "Zarif 'Altın Çocuk'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Duruşu ve meslek ahlakıyla sinemamıza büyük değer kattı."

Cem Davran: "Samanyolu filmiyle başlayan o büyük başarı hikayesinin başrolü, bize güzel masallar bırakan büyüklerimizden Göksel Arsoy vefat etmiş. Mekânı cennet olsun."