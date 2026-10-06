'Yıldızlar bir bir kayıyor': Göksel Arsoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Geçtiğimiz mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlayan usta oyuncunun vefat haberi, tüm sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Usta sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları açıklandı. Arsoy'un naaşı, yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU: "YILDIZLAR BİR BİR KAYIYOR"
Yeşilçam'ın usta isminin vefatının ardından sanat dünyasının önde gelen isimleri taziye mesajları yayımladı:
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Türkan Şoray: "Sevgili Göksel Arsoy’un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. 'Aşk Rüzgârları' filminde seyirci ismimi bilmediği için 'kara kız' demeye başlamıştı. Tanınmamda bu filmlerin etkisi büyüktür. Benim sinema kariyerimde yeri ayrıdır. Türk Sineması tarihinde her zaman yaşayacak."
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Ediz Hun: "Değerli sanatçı kardeşim Göksel Arsoy'un vefatından büyük üzüntü duyuyorum. 60'lı yılların başında Belgin Doruk ve Filiz Akın'la çevirdiği filmlerle Türk sinemasının altın çağını başlatmış, gelişip kalkınmasına çok büyük katkıları olmuş bir sanatçıdır. Nurlar içinde olsun."
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Hülya Koçyiğit: "Sinemamızın 'Altın Çocuğu', zarafeti, beyefendiliği ve unutulmaz filmleriyle Yeşilçam'ın en kıymetli isimlerindendi. Yıllar boyunca nice güzel anıyı ve dostluğu paylaştık. Seni hep o güzel gülüşünle hatırlayacağım."
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Ajda Pekkan: "Türk sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi. Ardında unutulmayacak bir sanat mirası bıraktı."
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Ayşegül Aldinç: "Yeşilçam'ın ilk yıllarından başlayarak perdeyi ışığıyla aydınlatan 'Altın Çocuk' yok artık... Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ne yazık ki yıldızlar bir bir kayıyor."
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Kerem Alışık: "Ah Göksel ağabey ah... Nezaketin, sanatın ve insanlığın gönlümüzde her zaman derin bir yer kapladı. Gönlümüze öyle ağır bir yük düştü ki anlatamam... Nur içinde yat."
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Lale Belkıs: "Zarif 'Altın Çocuk'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Duruşu ve meslek ahlakıyla sinemamıza büyük değer kattı."
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Cem Davran: "Samanyolu filmiyle başlayan o büyük başarı hikayesinin başrolü, bize güzel masallar bırakan büyüklerimizden Göksel Arsoy vefat etmiş. Mekânı cennet olsun."
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Nebahat Çehre: "Çok değerli Göksel Arsoy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklar içinde uyu."
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy'un babası Hava Kuvvetleri pilotuydu. 1957 yılında Havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım ile 1961 yılında evlenen usta sanatçının bu evlilikten Aşkım ve Gökhan adında iki çocuğu dünyaya geldi.
Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında 'Kara Günlerim' filmiyle sinemaya adım atan Arsoy; 'Kelepçe' ve 'Samanyolu' gibi yapımlarla kısa sürede Yeşilçam'ın aranan jönleri arasına girdi. Yakışıklılığı, oyunculuğu ve beyefendi kişiliğiyle "Altın Çocuk" unvanını kazanan sanatçı, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da üstlendi.
1970'li yıllara doğru sinemadan uzaklaşıp bir süre şarkıcılığa yönelen usta oyuncu, son olarak 2006 yapımı 'Unutulmayanlar' filminde rol aldı. 1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülen Arsoy; SODER, İstanbul Tenis Kulübü ve Herkes İçin Spor Federasyonu başkanlıklarını da yürüttü. Otobiyografisini 2017 yılında yayımlayan usta isme, 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmişti.