Yıldızlar geçidi ekranlara geliyor: 'Tuzlu Kahve' afişiyle sosyal medyanın gündemine oturdu

Yeni televizyon sezonunun en iddialı yapımları arasında gösterilen "Tuzlu Kahve", yayınlanan afişi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği dizi, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Farklı İki Ailenin Eğlenceli Çatışması

Dizinin hikayesi, İstanbul’un köklü ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle şekilleniyor. Eda Ece’nin hayat verdiği Gözde ile Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Mehmet’in evlilik kararı alması, farklı yaşam tarzlarına ve kültürlere sahip aileleri aynı masada buluşturuyor.

Geleneksel kız isteme törenlerindeki "tuzlu kahve" ritüelinden adını alan yapımda, düğün hazırlıkları, gelenekler ve sınıfsal farklılıklar nedeniyle yaşanan eğlenceli olaylar ekrana taşınıyor.

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU

Türk sinema ve televizyon dünyasının farklı kuşaklarından tanınmış isimleri buluşturan dizinin kadrosunda dikkat çeken oyuncular yer alıyor:

Başroller: Eda Ece (Gözde), Buğra Gülsoy (Mehmet)

Ana Kadro: Binnur Kaya (Safiye), Şevval Sam (Candan), Nebahat Çehre (Feryal), Settar Tanrıöğen (Osman Aydınoğlu), Yasemin Ergene Özilhan (Selin)

Komedi Kadrosu: Enis Arıkan (Taylan), Sarp Apak (Murat), Ceren Moray (Aybüke), Cengiz Bozkurt

Diğer Oyuncular: Nevra Serezli, Nergis Kumbasar, Hatice Aslan, Melis Fis, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, İrem Kahyaoğlu, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve konuk oyuncu olarak Mehmet Korhan Fırat

SOSYAL MEDYADA AFİŞ GÜNDEM OLDU

Geleneksel kahve fincanları, antika eşyalar ve sarı tonların hakim olduğu nostaljik dekor içerisinde çekilen afiş, yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı buldu. Geniş kadrosuyla öne çıkan görsel, kullanıcılar tarafından "Şampiyonlar Ligi gibi kadro" ve "Oyuncular afişe ancak sığmış" yorumlarıyla değerlendirildi.







Eda Ece ve Şevval Sam’ın yeniden aynı projede buluşması ve Yasemin Ergene’nin ekranlara dönmesiyle öne çıkan "Tuzlu Kahve", 1 Eylül Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.