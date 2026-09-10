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Yıllar sonra anlattı: Meryem Uzerli Ozan Güven'e sinirlenip telefonu kapatmış!

Yıllar sonra anlattı: Meryem Uzerli Ozan Güven'e sinirlenip telefonu kapatmış!

10.09.2026 09:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yıllar sonra anlattı: Meryem Uzerli Ozan Güven'e sinirlenip telefonu kapatmış!

Oyuncu Ozan Güven, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde birlikte rol aldığı Meryem Uzerli ile geçmişte haklarında çıkan aşk iddialarını tiyatro sahnesine taşıyarak yıllar sonra anlattı. Uzerli'nin haberler üzerine kendisini aradığını belirten Güven, "Meryem'cim sen koskoca Hürrem Sultan'sın, ben Rüstem Paşa'yım; birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı'nda otururuz" yanıtını verdiğini söyledi.

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı suçlamasıyla hapis cezası alan Ozan Güven, yıllar önce Meryem Uzerli ile aralarında geçen dikkat çekici bir telefon konuşmasını sahneye taşıdı.

O dönem basında yer alan "Ulus'ta ev bakıyorlar" haberleri üzerine Uzerli'nin kendisini arayarak ısrarla açıklama yapılmasını istediğini aktaran Güven, esprili yanıtının ardından ünlü oyuncunun sinirlenip telefonu kapattığını dile getirdi.

SAHNEYE TAŞINAN 'HÜRREM SULTAN' DİYALOĞU

Dizideki karakterlerine atıfta bulunarak haberleri tiye aldığını belirten Ozan Güven, konuşmanın devamını şu sözlerle aktardı:

"Meryem aradı, 'Ozan, çıkan haberleri gördün mü?' diye sordu. Ben de 'Meryem'cim sen koskoca Hürrem Sultan'sın, ben Rüstem Paşa'yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı'nda otururuz, Ulus'ta ne işimiz var?' dedim. Bana sinirlenip telefonu kapattı." 

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