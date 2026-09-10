Yıllar sonra anlattı: Meryem Uzerli Ozan Güven'e sinirlenip telefonu kapatmış!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı suçlamasıyla hapis cezası alan Ozan Güven, yıllar önce Meryem Uzerli ile aralarında geçen dikkat çekici bir telefon konuşmasını sahneye taşıdı.



O dönem basında yer alan "Ulus'ta ev bakıyorlar" haberleri üzerine Uzerli'nin kendisini arayarak ısrarla açıklama yapılmasını istediğini aktaran Güven, esprili yanıtının ardından ünlü oyuncunun sinirlenip telefonu kapattığını dile getirdi.

SAHNEYE TAŞINAN 'HÜRREM SULTAN' DİYALOĞU

Dizideki karakterlerine atıfta bulunarak haberleri tiye aldığını belirten Ozan Güven, konuşmanın devamını şu sözlerle aktardı:



"Meryem aradı, 'Ozan, çıkan haberleri gördün mü?' diye sordu. Ben de 'Meryem'cim sen koskoca Hürrem Sultan'sın, ben Rüstem Paşa'yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı'nda otururuz, Ulus'ta ne işimiz var?' dedim. Bana sinirlenip telefonu kapattı."