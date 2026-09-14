Yıllar sonra itiraf etti... Fırat Tanış'ın alkol tedavisindeki 'İlker Ayrık' detayı

Oyuncu Fırat Tanış, İzzet Çapa’nın YouTube’da yayımlanan "Paşa Paşa Muhabbetler" programında yaşamına ve geçmişte aldığı alkol tedavisine dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

Tedavi sürecinin ardından sosyal çevresinde ve arkadaşlık ilişkilerinde büyük bir değişim yaşandığını belirten Tanış, "Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor, arkadaşlık ilişkileri tekrardan sorgulanıyor ve yerli yerine oturuyor" ifadelerini kullandı.

"BU KİŞİNİN TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Alkol bağımlılığıyla mücadele eden kişilere profesyonel yardım almaları çağrısında bulunan Tanış, tıbbi desteğin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Bir kliniğe gitmelerini öneririm ancak mutlaka hekimlerin söylediklerini uygulasınlar. Çünkü bu durum kişinin tek başına üstesinden gelebileceği bir şey değil. Mümkün değil. Ayrıca bugün artık medeni bir dünyadayız; böyle durumlar ayıp ya da gizlenecek şeyler değil."

"İLKER AYRIK VESİLE OLDU"

Alkol tedavisini kabul etmesinde yakın arkadaşı ve meslektaşı İlker Ayrık’ın büyük rol oynadığını ifade eden ünlü oyuncu, kararın hayatındaki dönüm noktası olduğunu belirtti. Tanış, o süreci şu sözlerle aktardı:

"İlker Ayrık benim çok sevdiğim dostumdur. Bir gün oturduk ve konuştuk. Bana 'Belki böyle bir şey yapmak iyi olur' dedi. İyi ki de bu adımı atmışım. Bu süreç benim yeniden doğumumdur. Hatta o günleri bir daha unutmayayım diye kolumda klinikteki kateter noktalarının izlerini taşıyorum."