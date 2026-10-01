Yılmaz Güney ile başrol oynamıştı... 1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yıllar sonra görüntülendi!

Hürriyet gazetesinin 1968 yılında düzenlediği yarışmada henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen ve bir dönem Yeşilçam'ın aranan yüzleri arasında yer alan Sevgi Can Danlı, yıllar sonra görüntülendi. Reklam filmleriyle başlayan oyunculuk kariyerinde dönemin ünlü jönü Yılmaz Güney ile iki filmde başrol paylaşan Danlı, Yeşilçam'ın zorlu şartları nedeniyle sinemadan uzaklaşarak farklı bir yaşam kurmuştu.

Evliliğini sonlandırdıktan sonra ticarete atılan ve Aksaray'da halı dükkanı işleten eski Türkiye Güzeli'nin hayatı, yakalandığı amansız hastalıkla tamamen değişti.

HUNTINGTON HASTALIĞI NEDENİYLE DARÜLACEZE'YE YERLEŞTİ

Genetik bir rahatsızlık olan Huntington hastalığına yakalanan Sevgi Can Danlı, zamanla el ve ayak koordinasyonunu kaybederek günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz hale geldi. Yaklaşık dört yıldır Darülaceze'de yaşamını sürdüren usta isim, yaşadığı sağlık sorunlarını daha önce şu sözlerle anlatmıştı:

"Gönül isterdi ki kendi başıma hayatıma devam edebileyim. Ancak aile mirası bu hastalık nedeniyle el ayak koordinasyonumu kaybettim. Hatta yürümekte bile zorlanıyorum. Her geçen gün hareket kabiliyetim daha da azalıyor. Ne yersem üstüme başıma döküyorum, kendi başıma hayatımı sürdürmekte güçlük çekiyorum."





"O GÜNLERE GERİ DÖNMEK İSTERDİM"

Oyuncu Tolga Mendi, Darülaceze ziyareti sırasında Sevgi Can Danlı ile bir araya gelerek yaptığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyaret esnasında Mendi'nin “Özlüyor musun o zamanları?” sorusunu yanıtlayan Danlı, Yeşilçam ve podyum günlerine olan özlemini gizleyemedi.

Eski günleri yad eden Danlı, "Tabii başka güzeldi, sahne başka bir türlü güzeldi. O günlere geri dönmek isterdim. Türkiye güzeli olmak isterdim yeniden" ifadelerini kullandı. Tolga Mendi ise usta isme "Zaten öylesin, seçildin o zamanlar" sözleriyle moral verdi.

1950 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğan, lise yıllarında Türkiye Güzeli seçilerek sinemaya adım atan Sevgi Can Danlı'nın son hali ve geçmişe olan özlemi sevenlerini duygulandırdı.