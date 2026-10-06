YouTuber Orkun Işıtmak baba oluyor: Bebek müjdesini New York tatilinde verdiler!

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden YouTuber Orkun Işıtmak ve eşi Merve Yorgancılar'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. 2021 yılında nikah masasına oturan ve evlilikleriyle dikkat çeken çift, anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurdu.

MÜJDELİ HABER NEW YORK'TAN GELDİ

Bir süredir devam eden beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar çifti, New York gezileri sırasında takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Tatil anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftten Işıtmak, yayımladığı son video ile baba olacağını açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Orkun Işıtmak (@orkunisitmak)'in paylaştığı bir gönderi

"MACERA DOLU AMERİKA"

Işıtmak, paylaştığı videoda "Merve'nin size bir duyurusu var" ifadelerini kullanarak eşi Merve Yorgancılar'ın belirginleşen karnını gösterdi. Bebek müjdesini "Macera dolu Amerika" notuyla takipçilerine duyuran çifte, kısa sürede çok sayıda tebrik ve iyi dilek mesajı yağdı.