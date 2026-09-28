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Zeynep Bastık'tan konserde çıkan kavgaya sert tepki: 'Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!'

Zeynep Bastık'tan konserde çıkan kavgaya sert tepki: 'Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!'

28.09.2026 11:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Zeynep Bastık'tan konserde çıkan kavgaya sert tepki: 'Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!'

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, seyirciler arasında çıkan kavgaya sert tepki gösterdi. Alanda çocukların bulunduğunu hatırlatan Bastık, kavgaya karışan dinleyicilere "Ne yaşıyorsunuz ya, ayıptır" diyerek sitem etti.
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Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen 22. İncir Festivali kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, konseri sırasında yaşanan arbedeye tepki gösterdi.

Gecenin ilerleyen dakikalarında seyirciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine şarkısını kesen Bastık, yaşanan duruma müdahale ederek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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"ÇOCUKLARIN OLDUĞUNU UNUTMADAN EĞLENSİN"

Alanda çocuklu ailelerin de bulunduğuna dikkat çeken ünlü sanatçı, kavgaya karışan kişilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen herkes çocukların olduğunu unutmadan eğlensin. Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek?"

Bir dinleyicinin "Bana mı söylüyorsun?" şeklinde karşılık vermesi üzerine tepkisini sürdüren Bastık, "Evet, sana söylüyorum. Bu müziğin arasında sen kavga edecek cümleyi nasıl kuruyorsun birbirine zaten yani? Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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