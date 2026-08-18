Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zorlu hastalık sürecini geride bırakan Ufuk Özkan 11 ay sonra setlere döndü

Zorlu hastalık sürecini geride bırakan Ufuk Özkan 11 ay sonra setlere döndü

18.08.2026 10:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Zorlu hastalık sürecini geride bırakan Ufuk Özkan 11 ay sonra setlere döndü

Geçirdiği karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 11 aylık aranın ardından yeniden setlere döndü. Özkan, Yeşilçam’ın efsane yapımlarından ‘Hasip ile Nasip’in yeni uyarlamasında ‘Kaymakam’ karakterini canlandıracak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve geçirdiği nakil operasyonuyla sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, ekranlara dönüyor.

Geçtiğimiz şubat ayında sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki sanatçı, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla başarılı bir operasyon geçirmişti.

Image

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir mesleğine ara vermek zorunda kalan Özkan, yeni projesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

'HASİP İLE NASİP' UYARLAMASIYLA DÖNÜYOR

Ufuk Özkan, Yeşilçam'ın klasik komedi filmlerinden 'Hasip ile Nasip'in yeni nesil uyarlamasında 'Kaymakam' karakterine hayat verecek. Setten ilk karesini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm" notunu düştü. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan da paylaşıma "Ağabeyciğim benim, şükürler olsun bugünleri gördük" sözleriyle destek verdi.

Image

"MESAJ DAHİ ATMAYAN YAPIMCILAR OLDU"

Hastalık sürecinde yaşadığı vefasızlıklara değinen Ufuk Özkan, zor günlerinde yakın çevresinden beklediği desteği göremediğini ifade etmişti. Yaşadığı kırgınlığı dile getiren sanatçı, "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırgınlığımı belli etmedim; hepsini direkt engelledim ve hayatımdan sildim" açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Konular: #Ufuk Özkan