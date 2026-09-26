Gaziantep’in Asırlık Nakışı Londra Moda Haftası’nda

Bora Aksu, Londra Moda Haftası’nda sunduğu 2027 ilkbahar/yaz koleksiyonunda Gaziantep’in asırlık Antep işi nakışını uluslararası moda sahnesine taşıdı. 2025 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne giren bu köklü teknik, kumaşın ipliklerinin çekilip kesilmesiyle dantel görünümü kazanıyor; bazı nakışların tamamlanması altı aya kadar sürebiliyor.

Koleksiyonun ilham kaynağı ise kadınların sanat dünyasında yer edinmesinin zor olduğu 17. yüzyılın öncü ressamlarından Mary Beale. Aksu, Beale’in öncü hikâyesiyle Gaziantepli kadınların kuşaktan kuşağa aktardığı el emeğini aynı koleksiyonda buluşturuyor. Antep işi nakışlar, tasarımcının romantik dünyası içinde yeniden yorumlanarak geçmişe ait bir zanaat olmaktan çıkıp günümüz modasının parçasına dönüşüyor.