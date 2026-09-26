Yeni sezonun yatırım parçaları

Moda dünyasında her yeni sezon beraberinde farklı trendler, dokular, renkler ve silüetler getiriyor. Bu değişim, gardıropların da güncel trendlere göre yenilenmesi gerektiği algısını yaratıyor. Oysa kişisel tarz, her yeni eğilimin peşinden gitmek yerine sezonun ruhunu kendi tarzınızla buluşturmakla oluşuyor.

Yatırım parçalarını değerli kılan, sezonun trendini yakalarken zamansız kalabilmeleri. Gardırobunuzu baştan yaratmak yerine, tarzınıza ve mevcut parçalarınıza uyum sağlayacak seçimler yapmak, sezonun trendlerini kendi tarzınıza uyarlamanın en güçlü yolu.

Sonbahar/kış 2026 sezonunda, uzun süredir etkili olan sadelik, doğal tonlar ve minimalist çizgi; canlı renkler, desenler ve daha feminen silüetlerle yeni bir yön kazanıyor. Ekose ve hayvan desenleri bu sezon öne çıkarken süet, saten ve baskılı deri dokular kombinleri zenginleştiriyor. Uzun bir aradan sonra yeniden karşımıza çıkan nostaljik goblen kumaşlar ise ceketlerden küçük el çantalarına kadar farklı parçalarda kullanılıyor. Peplum ceketler, kalem etekler ve etek-ceket takımlar feminen silüeti güçlendirirken uzun süredir görmediğimiz Napolyon ceketler tekrar bizimle. Püsküller ise bu sezon yine her yerde. Klasik sonbahar renk paletine mürdüm/ kraliyet moru, saks mavisi ve domates kırmızısı eklenerek kombinler canlanıyor. Peki, bu kadar çok trend arasından hangilerine yatırım yapmaya değer?

BELİ VURGULAYAN CEKET

Son birkaç sezondur öne çıkan oversize ve maskülen blazerlar yerini bu sonbahar daha dar, bele oturan, feminen kesimlere bırakıyor. Kısalan ceket boyları ve vurgulanan bel hattı, klasik ceket silüetine daha zarif bir görünüm kazandırıyor. İyi kalıplı ve kumaşlı bir ceket, sezon trendlerinin ötesinde gardırobunuzun en güçlü yatırım parçalarından biridir.

KALEM ETEK

Kalem etek, bir süre yerini daha bol kesimlere bırakmıştı. Ancak 2026 sonbahar/kış sezonunda kalem etekler yeniden sahneye çıkıyor. Midi veya daha uzun, dar ve temiz kesimler hem günlük hem de daha klasik görünümlere kolayca uyarlanıyor. Süet, saten ve deri dokular ise kalem eteğe sezonun güncel yorumunu katıyor. Kalem etek ve ceket kombini ise bu sezonun en güçlü yatırım parçası.

EKOSE

Sonbahar gardırobunun klasiklerinden ekose, sezonun en gözde desenlerinden biri. Ekose bir ceket ya da etek, yıllarca farklı parçalarla kombinleyebileceğiniz bir yatırım parçası. Ekose ceket ve koyu lacivert denim zamansız bir ikili. Yün ekose bir etek ise ekosenin içindeki renk tonlarından bir kazak, deri ceket ve çizmeyle güçlü bir sonbahar klasiği.

EKOSENİN HİKÂYESİ: İSKOÇYA’DAN MODA DÜNYASINA

Ekosenin moda dünyasındaki hikâyesi, İskoçya’nın yüzyıllara uzanan tartan ve kilt geleneğine dayanıyor. Highland bölgesinde kullanılan kilt, bedene sarılan yünlü, geniş bir tartan kumaştan oluşuyordu. Soğuk ve zorlu hava koşullarında bu kumaş, gerektiğinde battaniye olarak da kullanılıyordu. Bugün bildiğimiz diz boyundaki küçük kilt ise 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. İngiliz Thomas Rawlinson, 1720’lerde bu formun yaygınlaşmasına katkıda bulundu. İskoçların tartan adını verdiği, farklı renklerdeki yatay ve dikey çizgilerin kesişmesiyle oluşan desen, ekosenin moda dünyasındaki en güçlü köklerinden biri. Yüzyıllar içinde tartan, İskoç kimliğinin ve aidiyetinin de önemli bir sembolüne dönüşüyor. 1745 İskoç ayaklanmasının ardından tartan ve geleneksel Highland giysileri, Britanya yönetimi tarafından yasaklanıyor. Sadece Britanya ordusundaki Highland birliklerinin geleneksel kıyafetlerini giymesine izin veriliyor. Böylece, tartan ve kilt askeri üniformanın ve alay kimliğinin bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor. Halk için getirilen kıyafet yasağı ise 1782’de kaldırılıyor. 18. yüzyılda siyasi bir tehdit olarak görülen bu geleneksel giysi, 19. yüzyılda Britanya kraliyetinin bile benimsediği kültürel bir miras ve moda sembolüne dönüşüyor. Klanların kendilerine özgü farklı tartan renkleri ve desenleriyle anılması da bu dönemde başlıyor.

İskoçya sınırlarını yüzyıllar içinde aşan tartan yani günümüzdeki yaygın kullanımıyla ekose; preppy (kolej) tarzından punk kültürüne, lüks moda evlerinden podyumlara uzanan geniş bir yelpazede modanın en güçlü klasiklerinden birine dönüşüyor.

SÜET

2026 sonbahar/kış sezonunda yeniden öne çıkan süet, zamansız dokulardan biri. Kaliteli bir süet ceket, etek ya da çanta; özellikle kahve, karamel ve taba tonlarında yıllarca gardıroptaki yerini koruyabilir. Denimden trikoya farklı parçalarla kolayca kombinlenmesi de süetin kullanım alanını genişletiyor.

HAYVAN DESENİ

Yıllardır modaya farklı yorumlarla geri dönen hayvan desenleri, doğru kullanıldığında gardırobun klasiklerinden birine dönüşüyor. Hayvan desenleri bu sezon yalnızca leoparla sınırlı değil; zebra ve yılan desenleri de öne çıkıyor. Daha iddialı bir stil için ceket ya da etekte, daha sade bir görünümde ise çanta, kemer veya ayakkabıda kendine yer buluyor. Özellikle nötr tonlarla birlikte kullanıldığında sezon trendini zamansız bir stile taşımak mümkün.