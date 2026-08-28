Avrupa'da 3 milyon dolarlık lüks araç öfkesi: Servet uçurumu sokağa taştı

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg’in altı yıl önce duyurduğu ve dünya çapında sadece 300 adet üretilecek olan efsanevi modeli Gemera, sokaklara çıkar çıkmaz bir sınıf öfkesinin hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta İsviçre üzerinden Danimarkalı sahibine teslim edilen "Johan Röd" (parlak kırmızı) rengindeki özel araç, Kopenhag’daki beş yıldızlı bir otelin önünde park halindeyken ağır bir saldırıya uğradı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aracın sürücü tarafındaki lamine ön camının paramparça olduğu ve yan aynalarından birinin kırıldığı görülüyor. Ancak bu olay, sıradan bir "mala zarar verme" vakasının çok ötesinde toplumsal mesajlar barındırıyor.

GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN VERGİ OYUNLARI Saldırıya uğrayan Koenigsegg Gemera, opsiyonlar ve yerel vergiler hariç başlangıç fiyatı tam 3 milyon dolar (yaklaşık 103 milyon TL) olan bir mühendislik harikası. Mat karbon fiber detayları, özel difüzörleri ve eşsiz tasarımıyla bir otomobilden ziyade, sokakta yürüyen bir servet abidesi konumunda. Yedek parçasının piyasada bulunması imkânsız olan bu aracın, tamir için mecburen İsveç’teki genel merkeze gönderilmesi gerekecek.

TOPLUMSAL ÖFKEYE DÖNÜŞTÜ Olayın arka planında ise halkın tepkisini çeken kritik bir detay yatıyor. Danimarka, değeri 37 bin doları aşan sıfır araçlarda yüzde 150’lik acımasız bir tescil vergisi uyguluyor. Bu vergiyle birlikte aracın yerel maliyeti 7-8 milyon dolarlara ulaşıyor. Ancak Kopenhag sokaklarında günlerdir boy gösteren bu 3 milyon dolarlık aracın, Danimarka yerine İsveç bayi plakası taşıması dikkat çekiyor. Aracın sahibinin milyonlarca dolarlık yerel vergiyi ödemekten kaçınması, sergilenen bu aşırı lüksün yarattığı toplumsal rahatsızlığı adeta bir öfkeye dönüştürmüş durumda.

LÜKS VE 4 MİLYAR İNSANIN YOKSULLUĞU Balta veya ağır bir taşla indirildiği tahmin edilen o darbe, sadece 3 milyon dolarlık bir aracın camını değil, günümüz dünyasındaki derin sosyo-ekonomik uçurumun üzerindeki ince örtüyü de parçalıyor. Bugün dünya, tarihin gördüğü en keskin gelir adaletsizliklerinden birini yaşıyor. Dünya Eşitsizlik Raporu (World Inequality Report) verileri, tablonun vahametini nesnel bir şekilde ortaya koyuyor: Küresel nüfusun en zengin yüzde 10’luk kesimi, dünyadaki toplam servetin yüzde 76’sını tek başına elinde tutuyor.

DÜNYANIN YARISI GELİRİN YÜZDE 2'SİNE SAHİP Buna karşılık, nüfusun en yoksul yüzde 50’lik kesimi (yaklaşık 4 milyar insan) bu devasa küresel pastadan sadece yüzde 2 oranında pay alabiliyor. Bir yanda enflasyon, barınma krizi ve gıda enflasyonu nedeniyle temel yaşamsal ihtiyaçlara ulaşamayan, asgari ücretin alım gücü her geçen gün eriyen milyarlarca insan var. Diğer yanda ise sadece "mat karbon fiber arka difüzör" opsiyonu bile onlarca ailenin ömür boyu kazanamayacağı paralara denk olan 3 milyon dolarlık oyuncaklarıyla vergi boşluklarından yararlanarak caka satan dar bir zümre bulunuyor.