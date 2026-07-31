BYD'nin yeni amiral gemisi 'Da Han' sahneye çıktı: 1.008 km menzil, 764 beygir!

Çinli otomotiv devi BYD, resmi lansmanı öncesinde tam boyutlu yeni sedan modeli Da Han'ın (bazı pazarlardaki adıyla Great Han) resmi görsellerini sosyal medya kanalları üzerinden otomobil tutkunlarıyla paylaştı. Markanın efsanevi Dynasty serisinin en üst düzey amiral gemisi olarak konumlandırılan araç; 1.008 km’ye ulaşan elektrikli sürüş menzili, arka tekerlekten yönlendirme sistemi ve devasa bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) homologasyon sürecinde özellikleri sızdırılan ve yol testlerinde kameralara yakalanan model, 27 Temmuz'da paylaşılan görsellerle nihai tasarımına kavuştuğunu kanıtladı. 'EJDERHA BIYIKLARI' VE AKICI TASARIM BYD Da Han'ın basın lansman rengi olarak seçilen çarpıcı bir yeşil tonu, resmi görsellerde göz alıcı bir şekilde sergileniyor (araç daha önceki testlerde canlı bir kırmızı renkle de görülmüştü). Dış tasarımın en can alıcı noktalarından birini, tavan çizgisiyle kusursuz bir şekilde bütünleşen ön ve arka sütunlar oluşturuyor. Gövdeyle ince bir kontrast yaratmak amacıyla bu kesintisiz unsur gümüş renkle tamamlanmış.

Aracın tasarım detayları teknoloji ve sportifliği harmanlıyor... Ön Yüz: BYD'nin imzası haline gelen ince "Ejderha Bıyıkları" far tasarımı ve sportif trapez hava girişi.

Yan Profil: Aerodinamizmi destekleyen yarı gizli kapı kolları ve 21 inç çok kollu alaşım jantlar.

Arka Tasarım: Boydan boya uzanan kesintisiz stop lambası ünitesi.

OTONOM SÜRÜŞTE İLERİ SEVİYE: DİPİLOT 5.0 Yeni amiral gemisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri konusunda da taviz vermiyor. Tavana entegre edilen bir LiDAR sensörü ve ön çamurluklara yerleştirilen kameralardan beslenen DiPilot 5.0 destekli sürüş asistanı, aracı otonom sürüş teknolojilerinde bir üst seviyeye taşıyor. BOYUTLARIYLA S-SERİSİ'NE MEYDAN OKUYOR Heybetli bir duruşa sahip olan BYD Da Han, boyutlarıyla lüks segmentin referans modellerini bile geride bırakıyor. Araç, standart bir Mercedes-Benz S-Serisi'nden tam 66 mm daha uzun. Uzunluk: 5.256 mm

Genişlik: 1.999 mm

Yükseklik: 1.510 mm

Dingil Mesafesi: 3.130 mm

PERFORMANS VE MOTOR SEÇENEKLERİ BYD, yeni amiral gemisini hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden güç üniteleriyle sunacak. Elektrikli versiyonların kalbinde hızlı şarjı destekleyen 102,3 kWh kapasiteli LFP batarya yer alıyor.