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Çin rekabeti Alman devini vurdu: Volkswagen'in fabrika kapatma ve işten çıkarma maliyeti dudak uçuklattı...

Çin rekabeti Alman devini vurdu: Volkswagen'in fabrika kapatma ve işten çıkarma maliyeti dudak uçuklattı...

10.09.2026 17:24:00
Güncellenme:
Reuters
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Çin rekabeti Alman devini vurdu: Volkswagen'in fabrika kapatma ve işten çıkarma maliyeti dudak uçuklattı...

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Çin rekabeti ve aşırı kapasite sorunlarıyla başa çıkabilmek için hazırladığı tarihi yeniden yapılanma planının faturasını çıkardı. Şirketin dünya çapında 60 bin kişiyi işten çıkarma ve Almanya'daki dört fabrikayı kapatma planının toplam maliyeti 16 milyar Euro'yu bulacak.
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Alman otomotiv devi Volkswagen’in geçtiğimiz hafta uzlaşmaya vardığı tarihi yeniden yapılanma planının maliyet tablosu konuya yakın kaynakların perşembe günü aktardığı bilgilere göre netleşmeye başladı. Şirketin masaya yatırdığı on binlerce kişilik işten çıkarma ve olası fabrika kapatma adımlarının toplam maliyetinin yaklaşık 16 milyar Euro seviyesinde hesaplandığı belirtiliyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen; giderek sertleşen Çin rekabeti, yüksek gümrük vergileri ve aşırı üretim kapasitesi gibi nedenlerle "varoluşsal bir krizle" karşı karşıya olduğunu vurgulayarak tarihinin en keskin küçülme sürecini başlatmıştı.

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HEDEFTE DÖRT FABRİKA VE 60 BİN ÇALIŞAN VAR

Hazırlanan radikal plan kapsamında, önümüzdeki on yıl içinde üretim bantlarının durması beklenen Almanya'daki dört fabrika için alternatif senaryolar değerlendiriliyor. Ancak sürecin en çarpıcı yanını istihdam kesintileri oluşturuyor. Plana göre, işten çıkarılacak personel sayısının daha önce öngörülen hedeflerden yaklaşık 50 bin kişi daha fazla olacağı ifade ediliyor.

İlk olarak Alman Der Spiegel dergisinin gündeme getirdiği bu devasa maliyetler hakkında Volkswagen sözcüsü resmi bir yorum yapmaktan kaçındı.

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KAPANMANIN VE ÇIKARMALARIN MALİYET DAĞILIMI

Reuters'a konuşan kaynağın sızdırdığı detaylara göre faturanın dağılımı şu şekilde planlanıyor:

  • Emden ve Zwickau tesislerindeki üretimin aşamalı olarak durdurulmasının, fabrikaların her biri için yaklaşık 1 milyar Euro'ya mal olması öngörülüyor.
  • Neckarsulm ve Hannover tesislerindeki sürecin faturası ise fabrika başına 2 milyar Euro olarak hesaplanıyor.
  • Toplam 16 milyar Euro'luk maliyetin en büyük dilimini oluşturan 10 milyar Euro'luk bütçe, dünya çapında 60 bini bulması beklenen işten çıkarmaların tazminat ve yasal süreçleri için ayrılacak.
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