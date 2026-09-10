Çin rekabeti Alman devini vurdu: Volkswagen'in fabrika kapatma ve işten çıkarma maliyeti dudak uçuklattı...

Alman otomotiv devi Volkswagen’in geçtiğimiz hafta uzlaşmaya vardığı tarihi yeniden yapılanma planının maliyet tablosu konuya yakın kaynakların perşembe günü aktardığı bilgilere göre netleşmeye başladı. Şirketin masaya yatırdığı on binlerce kişilik işten çıkarma ve olası fabrika kapatma adımlarının toplam maliyetinin yaklaşık 16 milyar Euro seviyesinde hesaplandığı belirtiliyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen; giderek sertleşen Çin rekabeti, yüksek gümrük vergileri ve aşırı üretim kapasitesi gibi nedenlerle "varoluşsal bir krizle" karşı karşıya olduğunu vurgulayarak tarihinin en keskin küçülme sürecini başlatmıştı.

HEDEFTE DÖRT FABRİKA VE 60 BİN ÇALIŞAN VAR

Hazırlanan radikal plan kapsamında, önümüzdeki on yıl içinde üretim bantlarının durması beklenen Almanya'daki dört fabrika için alternatif senaryolar değerlendiriliyor. Ancak sürecin en çarpıcı yanını istihdam kesintileri oluşturuyor. Plana göre, işten çıkarılacak personel sayısının daha önce öngörülen hedeflerden yaklaşık 50 bin kişi daha fazla olacağı ifade ediliyor.

İlk olarak Alman Der Spiegel dergisinin gündeme getirdiği bu devasa maliyetler hakkında Volkswagen sözcüsü resmi bir yorum yapmaktan kaçındı.

KAPANMANIN VE ÇIKARMALARIN MALİYET DAĞILIMI

Reuters'a konuşan kaynağın sızdırdığı detaylara göre faturanın dağılımı şu şekilde planlanıyor: