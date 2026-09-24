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Dünyanın en uzun menzilli otomobili satışa sunuldu: İşte tek şarjla 1.100 km giden BYD Denza Z9S

Dünyanın en uzun menzilli otomobili satışa sunuldu: İşte tek şarjla 1.100 km giden BYD Denza Z9S

24.09.2026 17:44:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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Dünyanın en uzun menzilli otomobili satışa sunuldu: İşte tek şarjla 1.100 km giden BYD Denza Z9S

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili unvanını ele geçiren BYD Denza Z9S resmen satışa sunuldu. Tek şarjla 1.100 kilometre yol katedebilen ve 1.194 beygir güç üreten lüks sedan, menzil kaygısını tarihe gömüyor. İşte Denza Z9S'in teknik özellikleri ve satış fiyatı.
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Küresel elektrikli araç pazarında dengeleri değiştiren BYD, alt markası Denza ile menzil kaygısını tamamen ortadan kaldıran yeni modelini yollara çıkarıyor. Elektrikli otomobil dünyasında yeni bir kilometre taşı olan ve dünyanın en uzun menzilli aracı unvanını eline alan orta-üst sınıf sedan modeli Denza Z9S, resmi olarak satışa sunuldu.

Ön satış dönemine kıyasla önemli bir fiyat avantajıyla listelere giren Z9S, Çin'de alıcını beklemeye başladı. Denza Z9'un daha kompakt ve dinamik bir alternatifi olarak konumlandırılan Z9S, tek motorlu ve üç motorlu güç aktarma seçenekleriyle performansı ve verimliliği bir arada sunuyor.

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SPORTİF ÇİZGİLER VE LÜKS AYRINTILAR

Geniş hava girişlerine sahip sportif ön yüzü, aerodinamik olarak şekillendirilmiş kaputu ve yenilikçi bölünmüş far tasarımıyla dikkat çeken Z9S, teknolojik donanımını dış görünümüne de yansıtıyor. Tavana entegre edilen LiDAR modülü, aracın otonom sürüş yeteneklerinin temelini oluştururken, 120 litrelik ön bagaj (frunk) alanı kullanışlılığı artırıyor.

DENZA Z9S BOYUTLARI

5.090 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe, 1.490 mm yüksekliğe ve 3.025 mm dingil mesafesine sahip olan araç, yedi farklı dış renk seçeneği ve 19-20 inçlik jant alternatifleriyle sunuluyor. Arka bölümde yer alan ince yapılı stop lambaları ve aktif elektrikli spoyler, aracın sportif karakterini tamamlıyor.

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İÇ MEKAN VE İLERİ TEKNOLOJİ

Denza Z9S'in kabin içi, adeta dijital bir kumanda merkezini andırıyor. 17,3 inçlik yüzer tasarımlı merkez ekran, 13,2 inçlik dijital gösterge paneli ve yola yansıtılan 50 inçlik baş üstü ekranı (HUD), sürücüye kusursuz bir teknoloji deneyimi vadediyor. Nappa deri koltuklar, süet tavan döşemesi ve metalik detaylar kabin içindeki premium hissini yükseltiyor.

Yolcu tarafında yer alan manyetik panel; tablet, çalışma masası veya ekstra saklama kutusu gibi aksesuarların entegrasyonuna imkan tanıyor. Arka koltuk yolcuları ise iklimlendirme, eğlence sistemi ve koltuk ayarlarını kendilerine özel 7 inçlik kol dayama ekranı üzerinden yönetebiliyor.

Araç, şehir içi ve otoyol navigasyonunun yanı sıra Otomatik Acil Durum Frenleme (AEB) ve Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) gibi hayati sistemleri barındıran BYD'nin "God's Eye 5.0" gelişmiş sürücü destek sistemiyle güvence altına alınıyor.

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1194 BEYGİR GÜCE SAHİP

Yüzde 91,1 oranında yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum içeren hibrit bir şasi üzerine inşa edilen Z9S, 45.036 N·m/deg gibi oldukça iddialı bir burulma rijitliği sunuyor. Araç, bataryanın doğrudan gövdeye entegre edildiği CTB (Cell to Body) teknolojisiyle üretiliyor.

Modelin kalbinde iki farklı güç seçeneği yatıyor:

  • Tek Motorlu (Arkadan İtişli): 370 kW (496 beygir) maksimum güç.
  • Üç Motorlu (Dört Çeker): 890 kW (1.194 beygir) toplam sistem gücü.

BYD'nin ikinci nesil Blade Bataryası (102.326 kWh ve 122.496 kWh kapasite seçenekleri) ile donatılan araç, CLTC normlarına göre 780 km, 920 km ve endüstri dünyanın en uzun menzil değeri olan 1.100 km seçenekleri sunuyor. Aracın en üst düzey performans versiyonu, 0'dan 100 km/s hıza ise 2,68 saniyede ulaşıyor.

Z9S ayrıca BYD'nin "e3" (Yi San Fang) teknoloji platformunu kullanıyor. Bu sayede 4,75 metrelik minimum dönüş yarıçapı sunan arka tekerlekten yönlendirme sistemi, dar alanlar için "yengeç yürüyüşü" (crab walk) ve olduğu yerde dönebilme (pusula dönüşü) özellikleri araca ekleniyor. Sürüş konforu ise DiSus-A akıllı havalı süspansiyon sistemi ile destekleniyor.

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DENZA Z9S FİYAT VE MENZİL TABLOSU

Donanım Seviyesi  Batarya Kapasitesi  CLTC Menzili Fiyat 
Hızlı Şarj Premium 102.326 kWh 920 km 1 milyon 867 bin 340 TL
Hızlı Şarj Flagship 122.496 kWh 1.100 km 2 milyon 13 bin 340 TL
e3 Hızlı Şarj Performance 102.326 kWh 780 km 2 milyon 378 bin 340 TL

 

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Editör notu: 1 Çin Yuanı 7.3 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.

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