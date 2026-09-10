Elektrikli araç pazarında stratejik daralma: Porsche'den 1 milyar Euro'luk hisse satışı

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, çarşamba günü yaptığı resmi açıklamayla Hırvat elektrikli hiper otomobil üreticisi Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerinin satış sürecini tamamladığını duyurdu. Gerekli tüm düzenleyici onayların alınmasının ardından şirket, Rimac ve ilgili iştiraklerinden resmen çıkış yapmış oldu.

2021 yılında Bugatti Rimac ortak girişiminin kurulmasında kilit rol oynayan Porsche, bugüne kadar Bugatti Rimac'ta yüzde 45 ve Rimac Group'ta yüzde 20,6 oranında hisseye sahipti. Gerçekleşen bu devir işlemi, Alman otomotiv devinin kasasına yaklaşık 1 milyar Euro nakit girdisi sağlayacak.

FİNANSAL HEDEFLERDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Hisse satışı, şirketin finansal tablolarına anında olumlu yansıdı. Porsche, bu anlaşmanın ardından 2026 yılı otomotiv net nakit akışı marjı tahminini yüzde 3-5 aralığından yüzde 5,5-7,5 aralığına yükselttiğini açıkladı. Şirket ayrıca, elde edilecek gelirin 250 milyon Euro'luk kısmını emeklilik yükümlülüklerinin finansmanını güçlendirmek amacıyla ayırmayı planlıyor.

ÇİN ETKİSİ VE ANA İŞE DÖNÜŞ STRATEJİSİ

Porsche'nin milyar Euro'luk bu elden çıkarma hamlesi, Avrupa otomotiv sektörünü derinden etkileyen makroekonomik zorlukların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Çin pazarındaki talebin zayıflaması ve küresel çapta elektrikli araçlara (EV) geçişin beklenenden daha yavaş ilerlemesi, şirketin kazançlarını baskılıyordu. Bu çıkış, lüks otomobil üreticisinin riskleri azaltarak doğrudan kendi temel otomotiv operasyonlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

BUGATTİ'DE KONTROL TAMAMEN RİMAC'TA

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Rimac Grubu ve yeni yatırımcıları, Bugatti Rimac'ın tam kontrolünü resmen ele geçirdi. Devir sürecinin ardından yönetim kademesinde de dikkat çekici değişikliklere gidildi. Şirketin kurucusu Mate Rimac, Bugatti Otomobilleri'nin başkanlığı görevini üstlenirken; eski Rimac Technology yöneticilerinden Marko Brkljačić'in de operasyon direktörü (COO) sıfatıyla şirkete katılması bekleniyor.