Elektrikli araçlarda yeni eşik: BYD Yangwang U7'den 30 bin kilometrelik dayanıklılık rekoru

Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin lüks segmentteki temsilcisi Yangwang, tamamen elektrikli yeni sedan modeli U7'nin üretim versiyonuyla zorlu bir dayanıklılık testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Çin pazarında 95.400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ve BYD'nin geliştirilmiş Blade Battery 2.0 teknolojisini kullanan ilk model olan 2026 Yangwang U7, 30.000 kilometrelik mesafeyi 8 gün, 19 saat ve 58 dakika gibi kısa bir sürede katetti.

Yangwang U7 Sürücü Konferansı’nda testin şeffaflığına dikkat çeken Yangwang Genel Müdürü Hu Xiaoqing, denemede kullanılan aracın modifiye edilmiş bir konsept olmadığını, perakende satış noktasından rastgele seçilen standart bir üretim modeli olduğunu vurguladı. Hu, markanın bağımsız kurumlardan gelecek her türlü teste açık olduğunun da altını çizdi.

ZORLU İKLİM ŞARTLARINDA YÜZDE 98,7 PİL KAPASİTESİ

Dayanıklılık testi, Çin'in güneyinde yer alan Nanning şehrinin zorlu iklim koşullarında gerçekleştirildi. Hava sıcaklığının 36°C'yi aştığı ve bağıl nemin %80'lere ulaştığı ortamda araç, klima sistemi sürekli 24°C'de çalışırken 240 km/sa hıza kadar kesintisiz sürüş gerçekleştirdi. Test süresince 350'den fazla hızlı şarj döngüsüne giren aracın, maraton tamamlandığında pil kapasitesi koruma oranı %98,7 gibi çarpıcı bir seviyede kaldı. Şirket verilerine göre Yangwang U7, piyasaya sürülmeden önce 758 farklı test aracıyla toplam 10,49 milyon kilometrelik gerçek yol testinden geçirildi.

ÇİN'DE YENİ REGÜLASYONLAR SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR

BYD'nin bu gövde gösterisi, Çin'de otomotiv güvenilirliğine dair yasal düzenlemelerin sıkılaştığı kritik bir döneme denk geliyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, binek otomobiller ve ticari araçların en az 30.000 kilometrelik güvenilirlik doğrulama testlerinden geçmesini zorunlu kılıyor.

Bunun yanı sıra Ulusal Otomotiv Standardizasyon Teknik Komitesi, tamamen elektrikli ve hibrit araçların (NEV) güvenilirlik test mesafelerini geleneksel içten yanmalı motorlarla aynı seviyeye, yani asgari 30.000 kilometreye çıkaran revizyonlar üzerinde çalışıyor.

Çin Otomobil Bayileri Birliği Uzman Komitesi üyesi Yan Jinghui'ye göre, yükseltilen bu standartlar Çin'in elektrikli araç teknolojisinde kat ettiği mesafenin en net göstergesi. Jinghui, yeni regülasyonların, batarya menzili ve dayanıklılığının artık sektörün birincil darboğazı olmaktan çıktığını kanıtladığını belirtiyor.