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Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...
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Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

11.09.2026 11:59:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

JLR, tamamen elektrikli ilk Range Rover modeli olan EV550'nin teknik detaylarını ve fiyatını açıkladı. 118,5 kWh batarya, 542 beygir güç ve 800 voltluk mimariye sahip aracın 2026 yılı sonlarında teslim edilmesi planlanıyor. İşte ÖTV avantajıyla gelen yeni Range Rover EV550'ye dair tüm ayrıntılar...

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

Range Rover, beş yıllık bir geliştirme sürecinin ardından tamamen elektrikli ilk modeli olan Range Rover Electric EV550'nin teknik özelliklerini, menzil verilerini ve fiyatlandırmasını kamuoyuyla paylaştı.

Geliştirme aşamasında yaşanan donanım değişiklikleri nedeniyle iki yıllık bir gecikmeyle duyurulan model için müşteri siparişleri resmi olarak başladı.

 

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

UZUN VERSİYON 

Hem standart hem de uzun dingil mesafeli versiyonları bulunan aracın üretimine başlanırken, teslimatların 2026 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER SPORT 

Aynı güç aktarma organlarını kullanacak olan Range Rover Sport Electric modelinin ise kısa süre içinde tanıtılması planlanıyor. Şirket; batarya, motor ve termal yönetim sistemlerinin dış tedarik yerine tamamen kendi bünyesinde geliştirildiğini vurguluyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

BATARYA VE ALTYAPI ÖZELLİKLERİ

Range Rover Electric, 118,5 kWh kapasiteye sahip, 800 voltluk nikel manganez kobalt (NMC) hücrelerinden oluşan çift katmanlı bir batarya mimarisi kullanıyor. Toplam 344 hücreden oluşan bu sistem, güvenlik testleri kapsamında "çivi batırma testinden" başarıyla geçti.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

BATARYA ELEKTRİK MODÜLÜ

Batarya sisteminin yönetimi, motorlara elektrik iletimini, hücre dengelemesini ve ultra hızlı şarjı kontrol eden Batarya Elektrik Modülü (BEM) tarafından sağlanıyor. 

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

900 VERİ NOKTASI

İngiltere'deki Solihull üretim hattında araca entegre edilecek olan batarya, sekiz yıl veya 100 bin mil garanti kapsamında sunuluyor. Ayrıca, güç paketinin güvenilirliğini anlık olarak takip edebilmek için her araca özel 900 veri noktasını izleyen bir "dijital ikiz" oluşturuluyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

MOTOR GÜCÜ VE PERFORMANS VERİLERİ

İçten yanmalı ve hibrit versiyonlarla aynı MLA platformunu paylaşan model, her iki aksta bulunan ve 15.000 devir/dakikaya kadar çıkabilen iki elektrik motoruna (EDU) sahip. Donanımsal olarak 652 beygir gücüne ulaşma potansiyeli bulunsa da şirket, verimliliği korumak ve aşırı tork müdahalesini engellemek adına toplam gücü 550 beygir ile sınırlandırdı.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

RANGE ROVER EV550 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Maksimum Tork: 850 Nm (4.4 litrelik V8 modelinden 100 Nm daha yüksek).
  • Hızlanma (0-100 km/s): 4,5 saniye.
  • Araç Ağırlığı: Hibrit P550e modelinden yaklaşık 75 kg daha ağır.
  • Çekme Kapasitesi: 2.500 kg.
Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ARAZİ KABİLİYETİ VE SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ

Ağır batarya paketinin getirdiği 800 kg'lık ek yük, aracın ağırlık merkezini 88 mm aşağı çekerek viraj stabilitesini artırıyor ve gövde rijitliğini %56 oranında yükseltiyor.

Süspansiyon sisteminde hızlanma ve frenleme esnasındaki denge kaybını kontrol etmek amacıyla çift odacıklı havalı süspansiyon kullanılıyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

Araç içi yazılımı, buzlu veya kaygan zeminlerde çekiş kaybını önlemek için motorlara 50 milisaniyelik tepki süresiyle müdahale edebiliyor. Araç, durduğu yerden 33 derecelik eğimleri tırmanabiliyor ve içten yanmalı modellerle aynı standart olan 900 mm su geçiş derinliği sunuyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

MENZİL, ŞARJ TEKNOLOJİSİ VE TASARIM

WLTP standartlarına göre Range Rover Electric'in menzili 598 km olarak açıklandı. Ancak şirket, gerçek dünya kullanım verilerini temel alarak kullanıcıların yaklaşık 535 kilometrelik bir menzile odaklanmasını öneriyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

RANGE ROVER EV550 ŞARJ SÜRESİ

  • Hızlı Şarj (DC): 350 kW destekli istasyonlarda 15 dakikalık şarj ile 220 km menzil elde edilebiliyor. %10'dan %80'e şarj süresi 22 dakika.
  • Ev Tipi Şarj (AC): 22 kW duvar tipi şarj cihazı ile tam dolum yedi saat sürüyor.
Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

EK MENZİL AVANTAJI

Termal Yönetim: 'ThermAssist' sistemi, batarya ısısını optimize ederken atık ısıyı kabin ısıtmasında kullanarak soğuk havalarda 40 km'ye kadar ek menzil avantajı sağlıyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER TASARIM

Tasarım açısından içten yanmalı versiyonlarla büyük ölçüde benzerlik taşıyan model, aerodinamik verimliliği artırmak için kapalı bir ön ızgara ve yeni alaşım jantlarla geliyor.

Aracın 818 litrelik bagaj hacmi korunurken, ön kaputun altında ek bir depolama alanı (ön bagaj) bulunmuyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

AKUSTİK İZOLASYON VE KABİN SESSİZLİĞİ

İçten yanmalı modellere kıyasla kabin içi gürültünün yedi desibele kadar düşürüldüğü belirtiliyor. Ön motorun gürültü önleyici bir alt çerçeveye yerleştirilmesi ve standart olarak sunulan aktif gürültü engelleme sistemi sayesinde yol ve motor sesleri izole ediliyor. 

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ÖZEL MOTOR SESİ

Tamamen sessiz bir sürüş yerine araç için özel olarak tasarlanmış, piyanoda çalınan F majör akoruna dayanan sentetik bir motor sesi üretildi. Kullanıcılar bu sesi dilediklerinde kapatabiliyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

MÜHENDİSLİK SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

Aracın ön aksında başlangıçta farklı bir indüksiyon motoru kullanılması planlanmıştı. Ancak 2024 yılında Dubai'deki kum tepelerinde gerçekleştirilen ağır arazi testlerinde motorun aşırı ısınma eğilimi göstermesi üzerine, kalıcı mıknatıslı bir motora geçiş yapıldı.

Bu donanım ve yazılım değişikliği, aracın piyasaya çıkış sürecini 18 ay geciktirdi.

 

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

FİYATLANDIRMA VE VERSİYONLAR

JLR verilerine göre aracın bekleme listesi 80 bin kişiye ulaşmış durumda. İngiltere pazarı için açıklanan donanım seviyeleri ve başlangıç fiyatları şu şekilde:

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER FİYAT LİSTESİ

  • EV550 Autobiography (Standart Dingil Mesafesi): 154.070 sterlin
  • First Edition, SV ve SV Black: 190.320 sterlin'e kadar
  • SV (Uzun Dingil Mesafesi): 215.670 sterlin
  • SV Black (Uzun Dingil Mesafesi): 225.240 sterlin 
Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Elektrikli Range Rover EV550'nin 2027 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER VERGİ AVANTAJI

Elektrikli Range Rover EV550, Türkiye'de satışa sunulan diğer modellerden farklı olarak motor tipi nedeni ile yüzde 75 ÖTV'ye tabi olacak. Modele KDV ile birlikte toplamda yüzde 110 vergi uygulanacak. 

Diğer Range Rover versiyonları ve Range Rover Sport'lara uygulanan ÖTV ise yüzde 220. KDV ile birlikte bu modellerden bileşikte yüzde 284 vergi alınıyor.

Bu da elektrikli Range Rover EV550'nin büyük bir vergi avantajı ile Türkiye'de satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

YÜZDE 40 DAHA DÜŞÜK FİYAT

Türkiye'de satılan diğer Range Rover modelleri ile elektrikli versiyon arasındaki fiyat farkı da netleşmeye başladı. İngiltere'de belirlenen fiyatlar ve Türkiye'deki vergi oranları ile elektrikli Range Rover EV550'nin diğer versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 40'lık fiyat avantajına sahip olması bekleniyor.

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER TÜRKİYE FİYATI

Mercedes'in elektrikli modeli G-580 İngiltere'de 154 bin 870 sterlinden, Türkiye'de ise 15 milyon 715 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Elektrikli Range Rover EV550'nin İngiltere'de başlangıç fiyatı 154 bin 70 sterlin olarak ifade edilirken en başta döviz kurlarına ve bazı diğer değişkenlere bağlı olarak modelin Türkiye'de 16 milyon TL civarında bir fiyat ile satışa sunulması mümkün görünüyor. 

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

RANGE ROVER FİYAT LİSTESİ

Elektrikli Range Rover tanıtıldı: Yüzde 110 vergi avantajı! İşte fiyatı, menzili ve teknik özellikleri...

 

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