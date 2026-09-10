Ford ile Washington arasında Çin çıkmazı: 'Söyledikleri farklı, yaptıkları farklı'

ABD otomotiv endüstrisinin dev ismi Ford’un Çinli şirketlerle olan ticari ve teknolojik bağları, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi kanatta derin bir görüş ayrılığını su yüzüne çıkardı. ABD’li üreticilerin Çin’in küresel otomotiv sektöründeki agresif liderliğine nasıl yanıt vermesi gerektiği tartışılırken, Washington’dan Ford’a aynı hafta içinde hem sert eleştiriler hem de övgüler geldi.

Ford, küresel rekabetçiliğini koruyabilmek için Çin’in ileri teknolojisine ve üretim tecrübesine ihtiyaç duyduğunu savunuyor. Ancak şirket aynı zamanda Çinli üreticilerin ABD pazarından uzak tutulması gerektiği yönünde hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyor. Bu çift yönlü strateji ise siyasetin tepkisini çekiyor.

CUMHURİYETÇİLERDEN 'SÖYLEDİKLERİ İLE YAPTIKLARI BİR DEĞİL' ELEŞTİRİSİ

Çarşamba günü, Temsilciler Meclisi Çin Seçim Komitesi resmi X hesabından yaptığı açıklamada Ford’u hedef aldı. Komite, şirketin bir yandan Çinli üreticilerin ABD sanayisine yönelik oluşturduğu tehdide dikkat çekerken, diğer yandan bu şirketlerle iş birliği yapmasını sert bir dille eleştirerek "Ford’un söyledikleri ile yaptıkları arasındaki fark" ifadelerini kullandı.

Bu çıkış, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’nin Ford’un Çinli şirketlerle olan ilişkilerini "endişe verici" olarak nitelediği mektubunun hemen ardından geldi. Ford cephesi ise Ulaştırma Bakanı Duffy’nin "manşet yaratmaya çalıştığını" belirterek eleştirileri geri çevirdi.

BEYAZ SARAY VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DESTEK

Temsilciler Meclisi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sert tutumuna karşın, Trump yönetiminin üst kademelerinden Ford’a destek mesajları geldi. Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ford’un ABD içindeki üretime devasa yatırımlar yapan "büyük bir Amerikan şirketi" olduğunu vurguladı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de geçmişte Ulaştırma Bakanı Duffy’nin eleştirdiği bazı Ford yatırımlarını öven ifadeler kullanmıştı.

Yönetimden gelen bu karmaşık sinyallere yanıt veren Ford sözcüsü, "Bu durumun tamamı oldukça kafa karıştırıcı. Yönetimle son derece iyi ve verimli bir diyaloğumuz var; bu nedenle mektup tamamen beklenmedik bir yerden geldi" açıklamasını yaptı.

FORD CEO’SU FARLEY'İN ÇİN İKİLEMİ

Ford CEO’su Jim Farley, yıllardır Çinli otomotiv markalarının yükselen tehdidine karşı en sert uyarıları yapan sektör liderlerinin başında geliyor. Çin hükümetinin sağladığı teşvikler sayesinde Çinli üreticilerin muazzam bir maliyet avantajı elde ettiğini belirten Farley, bu markaların ABD pazarına girmesini engellemek için Kongre nezdinde yoğun lobi faaliyetleri yürüttü.

Farley, röportajlarında Çin’in tüm Kuzey Amerika pazarının ihtiyacını karşılayabilecek devasa bir fabrika kapasitesine sahip olduğunu ve ABD’li üreticileri iflas ettirebileceğini açıkça ifade etti. Ancak Farley, rakip ürünleri övmekten de geri durmadı. Ekim 2024'te katıldığı bir podcast yayınında, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ürettiği elektrikli otomobili kullandığını ve araçtan çok memnun kaldığını itiraf etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ CATL ORTAKLIĞI

Ford’un Çin stratejisi ilk kez 2023 yılında büyük bir siyasi krize dönüşmüştü. Şirket, Çinli batarya devi CATL ile lisans ortaklığı kurarak Michigan’da bir batarya hücresi fabrikası inşa edeceğini duyurmuştu. Mülkiyeti tamamen Ford’a ait olacak ve Amerikalı işçilerin çalışacağı bu tesiste CATL’in teknolojisinin kullanılacak olması, Washington’daki şahin kanadın tepkisini çekmişti.

Yaşanan son gelişmeler, Başkan Donald Trump’ın ABD sanayisini Çin rekabetinden koruma ve yerli üretimi ihya etme hedefinde, Çin teknolojisinden faydalanmanın sınırlarının nerede başlayıp bittiği konusundaki kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne seriyor.