40 liraya 100 kilometre giden ticari artık Türkiye'de
Dizel rakiplerine oranla yüzde 85 daha ekonomik olduğu iddiası ile Türkiye'ye gelen elektrikli Maxus'un 40 liraya 100 kilometre yol alabildiği açıklandı.
Otomotiv pazarındaki elektriklenme hareketini ticari araç sektörüne taşıyan Maxus, kısa bir süre önce Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle giriş yaptığı Türkiye’de, ekonomik çözümleri ve kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Otomotiv devi SAIC bünyesinde üretilen köklü İngiliz markası Maxus’un, binek araç konforu sunduğu yüzde 100 elektrikli modeli e-Deliver 3, yüksek oranda tasarruf vadediyor. WLTP şehir içi menzili 371 km olan model, dizel motorlu rakiplerinin yakıt giderine göre yüzde 85’e varan oranda daha az enerji tüketim maliyeti sunuyor.
e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 TL’lik enerji kullanıyor. Üstelik aracın bataryasını 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurabilmek de mümkün.
8 yıl batarya garantisiyle sunulan Maxus e-Deliver 3, 4.8 metreküplük taşıma hacmiyle 2 adet Euro Palet için yeterli alan sunarken, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle de beklentileri karşılıyor.
6 AY DENEMEK MÜMKÜN
“Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. e-Deliver 3’e kredi ile sahip olmak isteyenler için ise uygulamaya alınan ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay %0 faiz kampanyası dikkat çekiyor.
Tüm bunların yanı sıra Doğan Trend Otomotiv Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile e-Deliver 3 kullanıcılarına araçlarını geri alma garantisi sunarak araçlarının 2. el değerini güvence altına alıyor.
MAXUS e-DELİVER 3 KAMPANYA
Ayrıca ekim ayında e-Deliver 3 satın alan Maxus kullanıcılarına dünyanın önde gelen şarj istasyonu markası Wallbox’ın Pulsar Plus modeli hediye ediliyor.
e-Deliver 3’e sahip olmak isteyenler için ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay %0 faiz kampanyası da başlatıldı.
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