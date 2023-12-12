Ducati Diavel Bentley Batur'dan ilham aldı: '2 tekerlekli sanat eseri'

Motosikletin deposundaki ve diğer bileşenlerindeki yoğun yontulmuş çizgiler Batur'un kaslı gövdesini çağrıştırırken, her iki taraftaki hava girişlerine tıpkı Batur'unki gibi iki tonlu bir renk düzeni ve ızgara deseni verilmiş. Bu işbirliği için özel olarak tasarlanan ve üretilen dövme jantlar da ultra özel GT otomobilindekilerle aynı görünüyor ve bazı işlenmiş yüzeyler görünür bırakılarak ''koyu titanyum saten'' rengine boyanmış.