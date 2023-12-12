Ducati Diavel Bentley Batur'dan ilham aldı: '2 tekerlekli sanat eseri'
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley ve İtalyan motosiklet üreticisi Ducati bir araya gelerek son derece abartılı bir "iki tekerlekli sanat eseri" Bentley için Ducati Diavel'i yarattı.
500 adet Ducati Diavel for Bentley motosiklet üretilecek ve 50 tanesi Bentley'in Mulliner araba yapım bölümü tarafından ekstra özel işlem görecek.
Yeni Ducati Diavel V4'ü temel alan bu motosiklet, başlangıçta hiç de gösterişli değildi ancak Bentley'in tasarımcıları Ducati ile birlikte çalışarak motosiklet için milyon poundluk Bentley Batur'dan esinlenen yepyeni bir görünüm yarattı. Sadece 18 adet üretilen Batur'un tamamı Bentley'in Mulliner araç yapım bölümü tarafından el işçiliğiyle üretildi ve aracın tasarımının gelecekteki Bentley modellerinin görünümünün bir önizlemesi olduğu söylendi.
Motosikletin deposundaki ve diğer bileşenlerindeki yoğun yontulmuş çizgiler Batur'un kaslı gövdesini çağrıştırırken, her iki taraftaki hava girişlerine tıpkı Batur'unki gibi iki tonlu bir renk düzeni ve ızgara deseni verilmiş. Bu işbirliği için özel olarak tasarlanan ve üretilen dövme jantlar da ultra özel GT otomobilindekilerle aynı görünüyor ve bazı işlenmiş yüzeyler görünür bırakılarak ''koyu titanyum saten'' rengine boyanmış.
Sürücü koltuğundaki hassas delikler siyah alcantara döşemenin altındaki kırmızı kumaşı ortaya çıkarıyor. Geleneksel Bentley amblemi de koltuğa işlenmiş ve dramatik Scarab Yeşili boya Mulliner'in renk paletinden geliyor.
Diğer ince dokunuşlar arasında egzoz için yeni bir çift egzoz borusu tasarımı ve karbon fiberden yapılmış çamurluklar, far kapağı ve motor, egzoz ve radyatör kapakları gibi birçok unsur yer alıyor. Gösterge paneli ve kuyruktaki LED ışık kümesi de motosiklet çalıştırıldığında özel bir animasyondan geçiyor.
'Normal' Ducati Diavel for Bentley'in 500 örneğinde bunlar yer alacak, ancak Ducati Diavel for Bentley Mulliner olarak adlandırılan ek 50 motosiklet ekstra özel muamele görecek. Bu 50 tanesi Mulliner müşterileri için ayrılmış.
Her Diavel for Bentley bir orijinallik sertifikası, bir yolcu koltuğu ve bir motosiklet kılıfı ile birlikte gelecek. Sürücüler, motosikletin renk şemasına uyan özel bir 'jet kask' ve ceketle görünümlerini tamamlayabilecekler.
DUCATI DIAVEL FİYATI
Özel üretim Ducati Diavel İngiltere'den 58 bin sterlinden başlıyor. Yani normal bir Ducati Diavel V4'ün fiyatının iki katından fazla. Ducati Diavel V4'ün Türkiye fiyatı ise yaklaşık 1 milyon TL.
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