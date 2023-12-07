Formula 1 otomobillerinden daha hızlı olmak için üretildi: Rodin FZero...

Dicker ayrıca Auto Express'e, 30 pist aracından oluşan ilk parti üretildikten sonra FZero'nun bir yol versiyonunun üretileceğini ve şirketin aynı zamanda yol kullanımı için tamamen elektrikli bir model üzerinde çalıştığını doğruladı.

Rodin ilk FZero'yu bu yıl teslim etmeyi umuyordu, ancak şirketin İngiliz yarış takımı Carlin ile birleşmesi ve Formula 1'in 11. takımı olmak için yaptığı başarısız başvuru işleri geciktirdi.