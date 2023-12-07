Formula 1 otomobillerinden daha hızlı olmak için üretildi: Rodin FZero...
Rodin Cars'ın Aston Martin Valkyrie'ye cevabı, Rodin'in kurucusu David Dicker'ın direksiyona geçmesiyle ilk testini gerçekleştirdi.
Dicker tarafından tasarlanan, Neil Brown Engineering tarafından İngiltere'de geliştirilen ve RC.TEN olarak adlandırılan 4.0 litrelik çift turbolu V10 motora sahip Rodin FZero, yaklaşık 1.8 milyon sterline mal olacak ve önümüzdeki yıl müşterilerle buluşacak.
1013bhp güç, 700Nm tork ve 360 km/sa azami hız ile FZero, Valkyrie'yi geride bırakmayı ve Dicker'in deyimiyle "dünyanın en hızlı otomobili" olmayı hedefliyor.
Rodin ayrıca RC.TEN motorunun hem turboşarjlı hem de normal emişli formda diğer motor sporları uygulamaları için bir 'sandık motor' olarak sunulacağını açıkladı.
FZero'nun ilk testi, şirketin Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Lyford Dağı yakınlarındaki yeni tesisinde Rodin'in kendi test pistinde gerçekleştirildi. Burada ayrıca hiper otomobilin son geliştirme çalışmaları ve inşası yapılıyor.
Dicker'ın amacı her zaman Rodin'in en iyi pist otomobilini üretmesi olmuştur ve şirket başlangıçta, Rodin tarafından kurtarılana kadar talihsiz Lotus T125 projesi olarak hayata başlayan FZED açık tekerlekli tek koltuklu araca odaklanmıştır.
FZero, motor sporları yönetmeliklerinden bağımsız olarak geliştirildiği için pistte bir Formula 1 aracından daha hızlı olacak şekilde üretildi. Dicker 2022'de Auto Express'e verdiği demeçte "Pist için üretildi, bir F1 otomobilinden daha hızlı olmak için üretildi" dedi ve "Sınır yok, kural yok" ifadelerini kullandı.
Dicker ayrıca Auto Express'e, 30 pist aracından oluşan ilk parti üretildikten sonra FZero'nun bir yol versiyonunun üretileceğini ve şirketin aynı zamanda yol kullanımı için tamamen elektrikli bir model üzerinde çalıştığını doğruladı.
Rodin ilk FZero'yu bu yıl teslim etmeyi umuyordu, ancak şirketin İngiliz yarış takımı Carlin ile birleşmesi ve Formula 1'in 11. takımı olmak için yaptığı başarısız başvuru işleri geciktirdi.
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