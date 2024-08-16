Honda HR-V makyajlandı: Neler değişti? Honda HR-V fiyatları ve diğer ayrıntılar...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın hibrit SUV modellerinden HR-V e:HEV'in makyajlı versiyonu satışa sunuldu. Modelin iç-dış tasarımı ve renk seçenekleri yenilenirken verimli hibrit güç aktarma sistemi de sürüş kolaylığı ve konfor sunmaya devam ediyor.

HONDA HR-V DONANIM SEÇENEKLERİ

Türkiye'de Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkan versiyonlar yeni eklenen derin mavi ve kül gri renk seçenekleriyle sunuluyor.