Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

TAM 75 İNÇ

12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 15,6 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 16 inçlik ön yolcu ekranı, 75 inçlik bir head-up ekran ve lazer projektöre ek olarak, arka yolcuların her biri için dört tablet ile birleştirilmiştir.