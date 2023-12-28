Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2023 Perşembe, 16:06
Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

Çinli Huawei ve Seres ortak girişimi olan Aito, yeni modeli 6 koltulu M9'un lansmanını yaptı. Modelin içinde ve dışında sinema deneyimi sunabilen iki projektör ile oturma düzeni gözleri üzerine çevirdi. 

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

Huawei ve Seres arasındaki Çinli ortak girişim olan Aito, M9 adlı altı koltuklu amiral gemisi SUV'un lansmanını yaptı. 

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

Elektrikli model, en son Huawei kaynaklı teknoloji, çok sayıda ekran ve aracın içinde ve dışında sinema deneyimi sunabilen iki projektör gibi özelliklerle dolu olarak geliyor.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ FARLAR

Aito M9, modern stil ipuçları ve şık bir gövdeye sahip büyük bir SUV. Aracın en önemli özelliği, Huawei'nin Luxeed S7 sedan modelini anımsatan yüksek teknolojili farları. 

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

100 İNÇLİK EKRAN

Aydınlatma üniteleri adaptif matris LED teknolojisine sahip ve yayaları ve diğer araçları tanımlayabilirken, entegre bir projektör herhangi bir düz yüzeyi 100 inçlik bir ekrana dönüştürebiliyor.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

İÇERİDE 32 İNÇLİK EKRAN

Arabalı sinema salonlarını ve açık hava karaoke seanslarını pek sevmiyorsanız, muhtemelen sinema dostu ikinci seçeneği tercih edeceksiniz. 

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

GERİ ÇEKİLEBİLİR PANEL

Kabinin içinde, arka yolcuların koltuklarının rahatlığında filmlerin, oyunların veya TV şovlarının keyfini çıkarmasına olanak tanıyan bir lazer projektör ve geri çekilebilir 32 inçlik bir panel var.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

ÜÇLÜ EKRAN

Aito M9'un gösterge paneli Mercedes'in hiper ekranına benziyor ve üçlü bir ekran barındırıyor.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

TAM 75 İNÇ

12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 15,6 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 16 inçlik ön yolcu ekranı, 75 inçlik bir head-up ekran ve lazer projektöre ek olarak, arka yolcuların her biri için dört tablet ile birleştirilmiştir.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

AITO M9 SES SİSTEMİ

Bu ekranların hepsi Huawei'nin HarmonyOS 4 sistemi üzerinde çalışıyor. Huawei'nin 25 hoparlörlü 2.080 watt ses sistemi ve aktif gürültü azaltma teknolojisi sayesinde ses deneyimi de benzersiz.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

Çinli SUV'un 6 koltuklu iç düzeni, çift kişilik yatak konfigürasyonunu gösteren resmi galeride gösterildiği gibi, yolcuların ihtiyaçlarına göre dönüştürülebiliyor.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

AITO M9 GÜVENLİK

Tüm koltuklar elektrikle çalışıyor ve çoğu 14 yönlü ayar, ısıtma ve havalandırma işlevleri sunuyor. Güvenlik açısından, Aito M9 27 sensörle de donatılmış.

Huawei eli değdi, çılgın model ortaya çıktı: Dünyanın en büyük ekranı, 2 projektör, 6 koltuk, 25 hoparlör...

Ayrıca en yeni Huawei ADS 2.0 sistemi araçta yer alıyor.

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