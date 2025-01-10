Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

HYUNDAI INSTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standart olarak 42 kWh batarya ile donatılan INSTER, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kWh bir bataryaya da sahip. Bu iki versiyon 71,1 kW (97 PS) ve 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor. Her iki versiyonun maksimum tork değeri ise 147 Nm.