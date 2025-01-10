Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

Hyundai elektrikli modeli Inster'i Japonya pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Hyundai Inster'in Japonya'da başlangıç fiyatı 638 bin TL olarak duyurulurken model pazardaki en uygun elektrikli araç olacak. Model Türkiye'ye ne zaman gelecek? Hangi pazarlarda satılacak? İşte ayrıntılar...

Savaşkan İskefli
10 Ocak 2025 Cuma, 13:32
Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

Güney Koreli Hyundai Motor cuma günü yaptığı açıklamada, benzinli ve hibrit araç teknolojilerine sahip yerel devlerin hâkim olduğu bir pazara girmek için Japonya'da en ucuz kompakt elektrikli otomobili tanıtacağını söyledi.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

BYD STRATEJİSİ

Hyundai Inster'in Japonya lansmanı, Tesla ve diğer yabancı markaların elektrikli araç kullanımının yavaş olduğu bir ülkeye girme girişimlerini takip ediyor. Hyundai, Inster ile Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD'ye benzer bir düşük fiyat stratejisi izleyecek.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

HYUNDAI INSTER FİYATI

2,85 milyon yenlik giriş modeli fiyat etiketi 18 bin dolara, 637 bin 740 TL'ye tekabül ediyor. Bu da BYD'nin 2023 yılında Dolphin ile belirlediği 3,63 milyon yenlik fiyatın altında, Japonya'da kompakt bir elektrikli otomobil için en düşük fiyat olacak.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

MAYIS AYINDA TESLİMAT

Hyundai Mobility Japonya CEO'su Toshiyuki Shimegi, Tokyo Auto Salon otomobil fuarı sırasında düzenlenen basın toplantısında, Güney Kore'de Casper Electric olarak piyasaya sürüldükten sonra geçen yıl Avrupa'da ilk kez görücüye çıkan Inster'in mayıs ayından itibaren Japon müşterilere teslim edileceğini söyledi.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

Japon ultra kompakt, sınırlı güce sahip “kei car” kategorisinde Nissan Sakura'sı 2,60 milyon yen'den satılıyor ve ülkedeki en popüler elektrikli araç.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

Ancak Sakura'nın bile geçen yıl 23 binden az satıldığını ve 2023'e göre yaklaşık yüzde 40 düşüş gösterdiğini ortaya koyan bir endüstri raporu, yıllık yaklaşık 4 milyon araç satışına sahip Japon binek otomobil pazarında EV'lerin popülerliğinin azlığını vurguluyor.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

SADECE 607 ADET SATTI

Geçen yıl Hyundai Japonya'da sadece 607 araç satarken, BYD 2 bin 223 araç sattı. Tesla ise Japonya satışlarını açıklamadı.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

SATIŞLARI 10 KAT ARTIRMA HEDEFİ

Shimegi, Reuters'ın aktardığına göre “Inster, Japon müşterilerin takdirini kazanmak için temel ürünümüz” dedi ve Hyundai'nin önümüzdeki beş yıl içinde Japonya satışlarını on kat artırma hedefine ulaşmasına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ OTOMOBİL GRUBU

Kia ile birlikte dünyanın en büyük üçüncü otomobil grubunu oluşturan Hyundai, Toyota Motor, Honda Motor ve diğer Japon otomobil devlerinin hâkim olduğu ülkede düşük satışlar nedeniyle 2009 yılında çıktığı Japonya binek otomobil pazarına 2022 yılında sadece elektrikli ve yakıt hücreli araçlarla yeniden girdi.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

HYUNDAI INSTER MENZİL

Diğer Hyundai ve Ioniq modellerinde de olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan INSTER, WLTP normlarına göre 355 km kadar bir menzil vaat ediyor.

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

HYUNDAI INSTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standart olarak 42 kWh batarya ile donatılan INSTER, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kWh bir bataryaya da sahip. Bu iki versiyon 71,1 kW (97 PS) ve 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor. Her iki versiyonun maksimum tork değeri ise 147 Nm. 

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

HYUNDAI INSTER ŞARJ SÜRESİ

Hyundai Inster, 120 kW yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Inster ayrıca, standart olarak 11 kW'lık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. 

Hyundai 638 bin TL'lik elektrikli modelini piyasaya sürüyor! 355 kilometre menzil...

HYUNDAI INSTER NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Hyundai Inster satışa sunulmadan önce yapılan planlamalarda modelin ilk olarak Kore'de, ardından Avrupa, Ortadoğu ve Asya Pasifik gibi pazarlarda satışa sunulması öngörülüyordu.

Hyundai Inster'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ile ilgili şu anda herhangi bir bilgi ise mevcut değil.

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