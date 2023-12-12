Mercedes yeni hibrit teknolojisi ile gücü 230 beygir artırıyor
Yeni Mercedes AMG SL 63 S E Performance'ın 815 hp V8 plug-in güç aktarma organlarına sahip olacağı açıklandı.
Şu anda Türkiye'de de satılan Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performace 585 beygir gücünde. Hibrit motor ile SL artık 230 beygir daha güçlü olacak ve adına bir ''E'' eki alacak.
Önceki nesillerin en üst düzey AMG SL'leri bir V12 motor kullanmış olabilir, ancak bir aşırılık hayranı olarak, yeni V8 motorlu en üst düzey SL'nin silindir sayısı ne olursa olsun güç açısından eksik değil. Çünkü yeni model 815 beygirlik hibrit destekli güç aktarma sistemine sahip ve bu da onu hem en hızlı hem de en güçlü SL yapıyor.
Halihazırda V8 motorlu SL 55 ve SL 63 S'i içeren mevcut SL serisini temel alan yeni E Performance, arkaya monte edilmiş ek bir hibrit modülle birlikte geliyor ve bu da başlıca güç rakamını oluşturmaya yardımcı oluyor. AMG'nin C 63 ve S 63 modellerinde de kullanılan bu ünite, 203 bg'lik bir e-motoru iki vitesli bir şanzıman ve arka aksa yerleştirilmiş sınırlı kaymalı diferansiyel ile birleştiriyor.
Güç, anlamlı bir tamamen elektrikli menzil sağlamak yerine 400V elektrik sisteminde enerjiyi mümkün olduğunca çabuk dışarı atmak ve geri kazanmak için tasarlanmış küçük 6,1kWh bataryadan çekilmektedir. Akü, 3,7kW'lık bir yerleşik şarj cihazı ile doldurulabilir ve e-modunda çalışırken yaklaşık 15 kilometre motor kapalı sürüş kapasitesine sahiptir. E-motordan gelen güç çoğu senaryoda doğrudan arka aksa iletilir, ancak otomobilin karmaşık dört tekerlekten çekiş sistemi gerekli görürse ön tekerleklere de gönderilebiliyor.
AMG'nin kaputunun altındaki M177 çift turboşarjlı V8 motoru 611 hp ve 850Nm tork üreten bu motor, kalkışta ıslak debriyaj özelliğine sahip kendi dokuz vitesli otomatik şanzımanıyla çalışıyor.
Mercedes AMG SL 63 S E Performance teknik özellikleri
Güç aktarma organlarının bu karmaşık kombinasyonu 815 bg'lik rakamı oluştururken, toplam 1.420 Nm'lik toplam sistem torku da buna eşlik ediyor. Ancak, AMG'nin diğer E Performance modellerinde olduğu gibi, bu en yüksek rakamlar yalnızca tam gazda veya kalkış modunda olduğu gibi aşırı hızlanma sırasında geçici olarak kullanılabiliyor. Yine de SL'ye 2,9 saniyelik 0-100 km/sa süresi ve 315 km/sa azami hız ile süper otomobil seviyesinde bir performans sağlıyor. Mercedes-AMG ayrıca yeni model için 175g/km CO2 değeri açıkladı.
Ancak yeni SL üzerinde çalışan sadece AMG'nin güç aktarım mühendisleri değil, aynı zamanda şasi de zarif roadster gövdesinin altında son teknoloji ürünü donanımlara sahip. SL'nin kütlesini kontrol altında tutan, yarı aktif bir anti-roll işlevine sahip hidrolik çapraz bağlı adaptif amortisörler. Bu sistem geleneksel viraj denge çubuklarının yerini alıyor ve koşullara ve seçilen sürücü moduna bağlı olarak süspansiyona çok daha fazla ayarlanabilirlik sağlıyor. Bunlar geleneksel helezon yaylarla çalışıyor.
Mercedes AMG SL 63 S E Performance fren sistemi
Ayrıca, düşük hızlarda ön aksa ters yönde kilit uygulayan ve yüksek hızlarda ön tekerleklerle direksiyona geçen bir arka tekerlek direksiyon sistemi de var. AMG'nin en büyük karbon seramik fren seti standart olarak sunuluyor. 420 mm ön ve 380 mm arka disklerin her birinde altı ve tek pistonlu kaliperler bulunuyor. Sürtünmeli frenler ayrıca, batarya paketinin yüksek performansı sayesinde 100kW'a kadar geri kazanımı kabul edebilen dört aşamalı rejeneratif frenleme ile çalışıyor.
Tamamen yeni AMG tasarımı alüminyum yoğunluklu bir şasiye dayanan mevcut SL, mimarisini artık daha sportif AMG GT ile paylaşıyor. Bu sayede kabin içine iki küçük koltuğun yanı sıra katlanabilir kumaş tavan ve mekanizması da sığdırılabiliyor. Bu kadar çok donanımın nispeten kompakt bir alana sığdırılmasıyla birlikte, boş ağırlığın iki tonun üzerinde olması bekleniyor ancak henüz resmi bir ağırlık açıklması yapılmadı.
SL 63 S E Performance için yerel fiyatlandırma henüz onaylanmadı, ancak gelecek yıl satışa sunulduğunda 200 bin Euro'nun üzerinde olması bekleniyor. Ayrıca bu güç aktarma organının yakında yeni GT'de de sunulması ve AMG'nin hızla genişleyen yüksek performanslı hibrit yelpazesindeki yeni altı silindirli CLE 53'e katılacağı düşünülüyor.
Mercedes AMG SL 63 S E Performance fiyatı
Türkiye'de satılan Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performace'ın fiyatı vergiler hariç 4 milyon 589 bin 688 TL ve vergiler eklendiğinde ise 17 milyon 657 bin 500 TL. Güncel kur ile 6 milyon 262 bin liraya gelmesi muhtemel modelin vergilerle 24 milyonu geçmesi bekleniyor.
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