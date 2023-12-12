Mercedes yeni hibrit teknolojisi ile gücü 230 beygir artırıyor

Ancak yeni SL üzerinde çalışan sadece AMG'nin güç aktarım mühendisleri değil, aynı zamanda şasi de zarif roadster gövdesinin altında son teknoloji ürünü donanımlara sahip. SL'nin kütlesini kontrol altında tutan, yarı aktif bir anti-roll işlevine sahip hidrolik çapraz bağlı adaptif amortisörler. Bu sistem geleneksel viraj denge çubuklarının yerini alıyor ve koşullara ve seçilen sürücü moduna bağlı olarak süspansiyona çok daha fazla ayarlanabilirlik sağlıyor. Bunlar geleneksel helezon yaylarla çalışıyor.

Mercedes AMG SL 63 S E Performance fren sistemi

Ayrıca, düşük hızlarda ön aksa ters yönde kilit uygulayan ve yüksek hızlarda ön tekerleklerle direksiyona geçen bir arka tekerlek direksiyon sistemi de var. AMG'nin en büyük karbon seramik fren seti standart olarak sunuluyor. 420 mm ön ve 380 mm arka disklerin her birinde altı ve tek pistonlu kaliperler bulunuyor. Sürtünmeli frenler ayrıca, batarya paketinin yüksek performansı sayesinde 100kW'a kadar geri kazanımı kabul edebilen dört aşamalı rejeneratif frenleme ile çalışıyor.