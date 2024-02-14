Piyasayı altüst edecek model adım adım geliyor: Fiyatına kimse inanamayacak! 4 kapılı elektrikli...

InsideevsBR'ye göre BYD Dolphin Mini'nin şubat ayı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Dolphin Mini (Seagull), Brezilya'nın şu anda en çok satan EV'si olan Dolphin'in altında konumlandırılacak. Şimdiye kadar Güney Amerika'daki en ucuz BYD EV olacak.

Otomobil üreticisi, Dolphin Mini'yi Avrupa gibi diğer denizaşırı pazarlarda piyasaya sürüp sürmeyeceğini henüz açıklamadı.